Rocket Lab: Neutron-Verzögerung belastet die Aktie

Was bewegt die Aktie?

Rocket Lab verschiebt den ersten Start der neuen Rakete Neutron vom vierten Quartal 2026 auf einen bislang offenen Termin im Jahr 2027. Ein Fertigungsfehler an einem Treibstofftank hat das Projekt verzögert. Der entstandene Rückstand im Zeitplan führt dazu, dass sich der ursprünglich geplante Start im vierten Quartal auf das kommende Jahr verschiebt.

Die Aktie verliert im schwachen Gesamtmarkt etwa zehn bis elf Prozent. Die Verschiebung belastet den Kurs zusätzlich, zumal Rocket Lab den neuen Starttermin offenlässt. Das Unternehmen muss hohe Ausgaben finanzieren und benötigt deutlich höhere Umsätze; in einem Marktumfeld mit sinkender Risikobereitschaft erhöht diese Ausgangslage den Verkaufsdruck auf die Aktie.

Das bestehende Geschäft mit der Rakete Electron entwickelt sich dagegen robust. Die Nachfrage nach Starts für den Aufbau von Satellitennetzwerken ist sehr hoch, und Rocket Lab hat bereits die nächsten 20 Electron-Starts terminiert. Damit steht der Verzögerung bei Neutron eine weiterhin starke Nachfrage nach dem bereits eingesetzten Produkt gegenüber.

Neutron soll als wiederverwendbare Rakete deutlich höhere Lasten transportieren und Rocket Lab in direkte Konkurrenz zu SpaceX bringen. Wenn Rocket Lab damit günstigere Starts anbieten kann, eröffnet sich eine zusätzliche Wachstumschance. Während der Verzögerung könnte SpaceX allerdings weitere Marktanteile gewinnen, bevor Rocket Lab mit Neutron am Markt antritt.

Keybank senkt das Kursziel von 135 auf 100 Dollar und hält an der Kaufempfehlung fest. Zugleich erwartet die Bank schwächere Umsätze als zuvor und rechnet mit dem ersten Neutron-Start im zweiten Quartal 2027. Diese Erwartung konkretisiert das Szenario der Bank; Rocket Labs eigener Zeitplan nennt bislang lediglich das Jahr 2027.

Charttechnik

Am jüngsten Tief entstand bei sehr hohem Handelsvolumen eine aufwärtsgerichtete Umkehrkerze. Sie deutet auf eine mögliche Kurswende hin. Aus dem Bereich unter 60 Dollar bleibt die Marke von 100 Dollar das nächste charttechnisch relevante Kursziel.

Martins Einschätzung

Die langfristige Einschätzung bleibt positiv. Die robuste Electron-Nachfrage und die Perspektive einer wiederverwendbaren Rakete für höhere Lasten machen das Geschäftsmodell weiterhin interessant. Wenn Neutron erfolgreich an den Markt kommt und preislich attraktive Starts ermöglicht, kann Rocket Lab seine Wettbewerbsposition verbessern.

Die Verzögerung verschiebt diese Perspektive zeitlich. Gewinne sind frühestens 2028 zu erwarten, und die hohen Ausgaben machen die Aktie empfindlich gegenüber sinkender Risikobereitschaft. Anleger müssen deshalb weiterhin mit starken Kursschwankungen rechnen.