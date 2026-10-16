Moskau, 16. ⁠Okt (Reuters) - Russland hat die Vermögenswerte von weiteren europäischen Unternehmen unter vorläufige staatliche Verwaltung gestellt. Betroffen sind einem Dekret von Präsident Wladimir Putin zufolge auch ‌der deutsche Verpackungshersteller Menshen. Von der Firma aus dem Sauerland war am Freitag zunächst keine Stellungnahme ⁠zu ⁠erhalten. Ebenfalls auf der Liste standen der französische Bodenbelagshersteller Tarkett, der schwedische Verpackungshersteller Sverige International Holdings und der belgische Hygieneproduktehersteller Ontex. Zudem wurden die russischen Vermögenswerte des früheren europäischen Metallverpackungsunternehmens Eviosys ‌genannt, das im Dezember 2024 ‌vom US-Verpackungskonzern Sonoco übernommen wurde.

Der Schritt erfolgt kurz vor einem Auftritt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei ⁠einem EU-Gipfel am Freitag. Russland hatte zuvor erklärt, ‌solche Maßnahmen seien eine Reaktion ⁠auf die Beteiligung von EU-Staaten an "direkten Feindseligkeiten auf dem Schlachtfeld", betonte jedoch, sie seien "umkehrbar". Russland kritisiert die EU für das Einfrieren ‌von rund 210 Milliarden ⁠Euro (238 Milliarden Dollar) seines ⁠Staatsvermögens als Reaktion auf den Angriff auf die Ukraine. Das neue Dekret folgt auf einen ähnlichen Schritt im vergangenen Monat gegen den Lebensmittelriesen Nestle und die Einzelhändler Auchan und Metro.

(Bericht von Elena Fabrichnaya und Gleb Bryanski, bearbeitet von Tom Käckenhoff, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)