Schneider Electric: Die Aktie fällt trotz Rekordquartal

Was bewegt die Aktie?

Schneider Electric hat ein Rekordquartal erzielt und den Umsatz um 18 Prozent gesteigert. Das organische Wachstum erreichte knapp 17 Prozent und übertraf damit die erwarteten 13,8 Prozent deutlich. Die Zahlen zeigen eine starke Geschäftsentwicklung, während die Aktie nach einem positiven Handelsstart leicht ins Minus fällt.

Besonders kräftig wächst der Bereich Energiemanagement, dessen Umsatz um 18,8 Prozent zulegte. Erwartet war hier ein Anstieg um 14 Prozent, sodass auch dieses Geschäft die Erwartungen deutlich übertraf. Zugleich stieg die Nachfrage im Rechenzentrumsgeschäft um mehr als 100 Prozent, mit besonders hoher Nachfrage in Nordamerika sowie in China und im übrigen Asien.

Die Industrieautomation entwickelte sich schwächer als das Energiemanagement und verzeichnete ein organisches Wachstum von acht Prozent. Vor allem die Schwäche der Prozessindustrie in China belastete diesen Bereich. Damit bleibt auch das schwächere Geschäft im Wachstum, während das Energiemanagement deutlich stärker zulegt.

Schneider Electric erhöht angesichts der starken Entwicklung die Jahresprognose für das organische Wachstum auf zwölf bis 14 Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen zehn bis 13 Prozent erwartet. Die neue Spanne liegt damit sowohl am unteren als auch am oberen Ende über der bisherigen Erwartung.

Bei der Bewertung steht das Kurs/Gewinn-Verhältnis bei 22 und entspricht damit dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Die geschäftliche Ausgangslage fällt etwas besser aus als im Mittel dieses Zeitraums, was eine höhere Bewertung rechtfertigen könnte. Siemens liegt dagegen bei der Bewertung deutlich über dem eigenen Fünfjahresmedian.

Charttechnik

Über die vergangenen 52 Wochen zeigt Schneider Electric einen übergeordneten Aufwärtstrend. Nach der deutlichen Korrektur steht der Kurs jedoch nahe dem unteren Ende der Handelsspanne der vergangenen sechs Monate und im Bereich der jüngsten Zwischentiefs.

Fällt die Aktie unter die Unterstützung um 250 Euro, ergibt sich ein nächstes Kursziel um 230 Euro. Dafür lässt sich die vorherige Aufwärtsbewegung von 20 Euro nach unten übertragen; zugleich liegt dort die nächste größere Unterstützung. Wenn der Kurs den Bereich um 260 Euro hält, kommt ein Anstieg in Richtung 280 Euro als positives Szenario infrage.

Martins Einschätzung

Das starke Wachstum und die höhere Jahresprognose sprechen für Schneider Electric. Zusammen mit der gegenüber dem Fünfjahresdurchschnitt etwas besseren geschäftlichen Ausgangslage ergibt sich Potenzial für eine höhere Bewertung.

Die schwache Kursreaktion verlangt dennoch Vorsicht. Bei der Aktienauswahl bleibt die relative Stärke ein wichtiges Kriterium, und hier zeigt Siemens das überzeugendere Kursbild. Für Schneider Electric entscheidet kurzfristig vor allem die Unterstützung um 250 Euro über das weitere charttechnische Risiko.