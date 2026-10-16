Selenskyj weist Trump-Vorwürfe wegen Angriffen auf Russland zurück

Brüssel, 16. ⁠Okt (Reuters) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Vorwürfe von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen. Er habe der US-Regierung nach der Forderung eines Stopps der Angriffe gesagt, dass Washington sein ‌Land dann aber mit Luftabwehrraketen ausstatten solle, sagte Selenskyj am Freitag in Brüssel auf dem EU-Gipfel. Nur mit ⁠den Abwehrraketen ⁠könne man fortgesetzte russische Angriffe auf eigene Energieanlagen abwehren. Dies sei nicht geschehen, fügte Selenskyj hinzu. Die Ukraine hatte nach wenigen Tagen wieder Ölanlagen in Russland attackiert, weil Russland nicht aufhörte, Energieeinrichtungen in der Ukraine zu ‌bombardieren.

Auf die Frage, was er zu ‌der Trump-Aussage sage, dass dieser leichter mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin als mit ihm reden könne, wich Selenskyj ⁠aus. Er habe mehrere Treffen mit Trump gehabt "und immer Themen ‌gefunden, über die man diskutieren ⁠und entscheiden" könne. Aber er stehe alleine für die ukrainischen Interessen, betonte Selenskyj. "Wir werden angegriffen, wir werden besetzt, unsere Menschen werden umgebracht", sagte der Präsident.

Auf ‌die Frage, ob er ⁠von Trump vor den US-Midterm-Wahlen ⁠zum Sündenbock für den vom US-Präsidenten begonnenen Krieg gegen Iran und die hohen Spritpreise gemacht werden solle, lächelte Selenskyj nur. "Das ist meine Antwort."

Selenskyj hatte zuvor an den Beratungen der 27 EU-Staats- und Regierungschefs teilgenommen und davon gesprochen, wie groß die Hilfe der EU für sein Land sei.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von ⁠Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)