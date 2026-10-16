Starke Firmenbilanzen treiben Börsen an - Techsektor stabiler

Frankfurt, 16. Okt (Reuters) - ⁠Ermutigende Firmenbilanzen haben die europäischen Börsen am Freitag beflügelt. Der Dax gewann bis zum Mittag rund ein Prozent auf 25.624 Punkte, der EuroStoxx50 zog um 0,7 Prozent auf 6210 Zähler an. "Die Aktienmärkte befinden sich zwischen anhaltendem Optimismus und zunehmendem Gegenwind", fassen die Strategen der Weberbank zusammen. "Starke Gewinnerwartungen und hohe Investitionen in Künstliche Intelligenz stützen die Stimmung, während höhere Zinsen, Zweifel an der schnellen KI-Kommerzialisierung ‌und wachsender Wettbewerb aus China insbesondere den Halbleitersektor belasten."

An den Börsen in Asien und den USA griffen die Investoren bei den in der Woche abgestraften Papieren aus dem KI-Bereich wieder zu. Grund für die Verkaufswelle waren Sorgen über ⁠den Wettbewerb aus ⁠China und die hohe Verschuldung für den Ausbau der KI-Infrastruktur. Der Dax kann Experten zufolge momentan mit seiner geringen Technologieabhängigkeit punkten. "Industrie, Chemie und Automobile mögen weniger Zukunftsfantasie versprühen – in diesen Tagen zahlt sich das klassische Branchenprofil jedoch aus", sagte Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG.

KI-VERKAUFSWELLE EBBT AB

Steigende Zinsen verteuern die Finanzierung großer KI-Rechenzentren und stellen die Rentabilität kapitalintensiver Projekte infrage. Die Wetten auf eine baldige Zinserhöhung der US-Notenbank Fed nahmen zuletzt zu. Auch die EZB hat dieses Jahr bereits mit zwei ‌Zinserhöhungen auf den starken Preisauftrieb reagiert, der durch den Ölpreisschock infolge des ‌Iran-Krieges angefacht wurde. Endgültigen Zahlen zufolge erreichte die Inflationsrate im Euro-Raum im September mit 3,8 Prozent den höchsten Stand seit drei Jahren.

Ein Renditerückgang am Anleihemarkt verschaffte den Aktienmärkten nach dem jüngsten Zinsdruck etwas Luft. "Allerdings fließt auch aus Sorge um die hoch bewerteten KI-Aktien Geld ⁠in Staatsanleihen, weshalb die sinkenden Renditen allein noch kein Grund sind, die Ampel gleich wieder auf Grün zu stellen", sagte Jürgen ‌Molnar, Kapitalmarktexperte bei Robomarkets. Die Ölpreise gaben leicht nach. Die ⁠Rohölsorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um 0,8 Prozent auf 105,07 Dollar je Barrel (159 Liter). US-Öl WTI notierte 1,1 Prozent schwächer bei 96,94 Dollar. Auf Wochensicht haben beide Terminkontrakte allerdings zugelegt, der Preis für WTI sogar um mehr als fünf Prozent.

ROBUSTE BILANZEN STÜTZEN

Industriewerte gehörten mit einem Plus von 0,9 Prozent europaweit zu den ‌größten Gewinnern. Für gute Stimmung sorgte der Elektronikkonzern Schneider Electric, ⁠der zum zweiten Mal die Umsatz- und Gewinnziele für ⁠2026 anhob. Anleger machten bei den Aktien dennoch schnell Kasse: Die Papiere drehten im Verlauf rund ein Prozent ins Minus. Gefragt waren bei Investoren nach überzeugenden Zahlen die Aktien von Aixtron, die rund fünf Prozent gewannen. Der Auftragseingang des Chipanlagenbauers lag im dritten Quartal deutlich über den Analystenschätzungen. Papiere von Nordex legten mehr als 13 Prozent zu. Beim Windanlagenbauer haben sich die Geschäfte im dritten Quartal besser entwickelt als gedacht. Im Sog dessen zogen die Aktien des dänischen Konkurrenten Vestas um rund drei Prozent an. Rüstungswerte blieben europaweit auf dem Vormarsch: Im Dax führte Rheinmetall die Gewinnerliste mit einem Plus von fünf Prozent an.

Die Zustimmung des Bundestages zu einer höheren Tabaksteuer in Deutschland setzt britische Tabakwerte ⁠unter Druck. Die Aktien von British American Tobacco gaben um 0,5 Prozent nach, die von Imperial Brands verloren ein Prozent.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)