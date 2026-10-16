Stimmung im deutschen Wohnungsbau trübt sich ein - "EZB-Zinserhöhung dämpft"

Berlin, 16. ⁠Okt (Reuters) - Die Stimmung im deutschen Wohnungsbau hat sich im September angesichts steigender Zinsen eingetrübt. Das Barometer für das Geschäftsklima fiel auf minus 25,1 Punkte, von minus 22,5 Zählern im August, wie ‌das Münchner Ifo-Institut am Freitag zu seiner Umfrage mitteilte. Besonders die Geschäftsaussichten für die kommenden Monate wurden von den Unternehmen ⁠skeptischer gesehen, ⁠ihre aktuelle Lage bewerteten sie weitgehend gleich. "Die Zinserhöhung der EZB dürfte die Zuversicht im Wohnungsbau gedämpft haben", sagte Ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe. "Die Aussicht auf wieder höhere Finanzierungskosten belastet die Branche."

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Leitzins im September zum zweiten Mal ‌in diesem Jahr angehoben, und zwar von ‌2,25 auf 2,50 Prozent. Sie will damit die Inflation bekämpfen, die von den steigenden Energiepreisen infolge des Nahost-Krieges ausgehen. Viele Ökonomen ⁠rechnen für Dezember mit einer weiteren Zinserhöhung. Die Bauzinsen sind in ‌den vergangenen Monaten mit nach ⁠oben gegangen, was die Finanzierung von Projekten verteuert.

In den Auftragsbüchern ist eine Belebung weiterhin nicht zu erkennen. Der Anteil der Unternehmen, die über einen Auftragsmangel klagen, blieb im ‌September unverändert bei 41,3 ⁠Prozent. Gleichzeitig wurden wieder etwas mehr ⁠Projekte storniert: 14,1 Prozent der Unternehmen berichteten von abgesagten Aufträgen, nach 13,4 Prozent im August.

Materialengpässe spielen im Wohnungsbau derzeit kaum eine Rolle. Zwar stieg der Anteil der betroffenen Unternehmen von 2,9 auf 4,2 Prozent, blieb im Vergleich zu anderen Branchen aber auf niedrigem Niveau. "Die entscheidende Herausforderung bleibt die schwache Auftragslage", betonte Ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe. "Für eine nachhaltige Erholung ⁠müssen mehr Bauvorhaben tatsächlich umgesetzt werden."

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Elke Ahlswede. Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)