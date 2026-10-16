TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 16. Oktober

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 SWE: Investor, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz 13:00 USA: Travelers Cos, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Baugenehmigungen 8/26 11:00 EUR: Handelsbilanz 8/26 11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Export- und Importpreise 9/26 15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 9/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Hybrid-Vorstellung eines Gutachtens der Grüne-Bundestagsfraktion zur Förderung des genossenschaftlichen Wohnens BEL: EU-Gipfel, zweiter und letzter Tag THA: Fortsetzung Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank + mit Teilnahme Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) + Informelles Gespräch mit IWF-Chefin Georgieva und Fed-Chef Warsh

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