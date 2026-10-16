TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Oktober 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 16. Oktober

   
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 SWE: Investor, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz
13:00 USA: Travelers Cos, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Baugenehmigungen 8/26
11:00 EUR: Handelsbilanz 8/26
11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: Export- und Importpreise 9/26
15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 9/26

SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Hybrid-Vorstellung eines Gutachtens der Grüne-Bundestagsfraktion zur Förderung des genossenschaftlichen Wohnens

BEL: EU-Gipfel, zweiter und letzter Tag

THA: Fortsetzung Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank 
+ mit Teilnahme Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD)
+ Informelles Gespräch mit IWF-Chefin Georgieva und Fed-Chef Warsh

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 26.10. in MEZ./bwi

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