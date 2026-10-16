TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Oktober 2026

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 19. Oktober

   
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 AUT: Bawag, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Norma Group, Update Strategie
17:45 FRA: Vinci, Verkehrszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHE: DSM-Firmenich, außerordentliche Hauptversammlung
USA: Jefferies, Investorentag
USA: Trade Desk, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR
04:00 CHN: BIP Q3/26
04:00 CHN: Industrieproduktion 9/26
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/26
04:00 CHN: Investitionen in Sachanlagen und Immobilien bis 9/26
08:00 DEU: Auftragseingang Verarbeitendes Gewerbe 8/26
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 10/16

SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Pressefrühstück Bundesverband Beteiligungskapital e.V. (BVK) und Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) zum Investitionsstandort Deutschland

10:00 DEU: Online-Pk Bitkom «Digitale Souveränität - wie werden wir unabhängiger?»

DEU: Invest in Germany Summit - mit Bundeskanzler Friedrich Merz

LUX: Treffen der Arbeits- und Sozialminister der EU

CND: Kanadische Provinz Alberta stimmt über Referendum zu Abspaltung ab

HINWEIS
HKG: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 26.10. in MEZ./bwi

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