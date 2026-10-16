Roadster-Präsentation hebt Kurs nur kurz

Tesla: Aktie muss aus der Seitwärtsbewegung ausbrechen

onvista · Uhr

Die Tesla-Aktie steigt vorbörslich um 2,8 Prozent, fällt aber von rund 340 auf etwa 332 Euro zurück. Die Roadster-Präsentation sorgt für Aufmerksamkeit; charttechnisch bleibt ein erneuter Anstieg in Richtung 400 Dollar an einen Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung gebunden.

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Was bewegt die Aktie?

Die Tesla-Aktie verzeichnete vorbörslich einen Anstieg von 2,8 Prozent, bestätigte diesen Zuwachs im Haupthandel am Freitag aber nicht. Damit gibt die Aktie bereits einen Teil ihrer zwischenzeitlichen Gewinne ab.

Ein wesentlicher Impuls dürfte von der Vorstellung des Tesla Roadster ausgehen. Tesla zeigt einen Prototyp, den das Unternehmen in Zusammenarbeit mit SpaceX entwickelt hat. Dabei steht eine technische Besonderheit im Mittelpunkt: Das Fahrzeug verfügt über ein Kaltgastriebwerk, das verschiedene Fahreigenschaften verbessern soll.

Die zusätzliche Technik soll zunächst die Beschleunigung unterstützen. Darüber hinaus soll sie für mehr Spurstabilität sorgen und das Verhalten des Fahrzeugs in Kurven verbessern. Damit verbindet Tesla die Präsentation des Prototyps mit mehreren konkreten Einsatzmöglichkeiten der Technik. Diese beschriebenen Funktionen sind als vorgesehene Anwendungen einzuordnen.

Für die Kursentwicklung bleibt zugleich der Verlauf seit Anfang September relevant. Auf einen deutlichen Anstieg im August folgte zunächst eine Konsolidierung. Anfang September zeichnete sich dann die Möglichkeit eines Ausbruchs nach oben ab. Seither bewegt sich die Aktie jedoch seitwärts. Der aktuelle Anstieg trifft damit auf eine bereits länger anhaltende Konsolidierungsphase.

Die Roadster-Präsentation verschafft Tesla erneut Aufmerksamkeit, während der Kurs einen Teil des jüngsten Anstiegs wieder abgibt. Für die weitere positive Entwicklung kommt es auf die Auflösung der Seitwärtsbewegung nach oben an. Gelingt dieser Ausbruch, kommt ein erneuter Anstieg in den Bereich von 400 Dollar als Szenario infrage.

Charttechnik

Auf Wochenbasis folgt auf die erste kräftige Aufwärtsbewegung eine bullische Konsolidierung. Das übergeordnete Bild bleibt damit positiv. Ein Ausbruch nach oben würde das Szenario einer Fortsetzung in Richtung 400 Dollar unterstützen.

Martins Einschätzung

Die weitere Kursentwicklung bietet positive Perspektiven. Entscheidend ist, dass Tesla die aktuelle Konsolidierung mit einem Ausbruch nach oben beendet. Dann könnte die Aktie erneut den Bereich von 400 Dollar erreichen.

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