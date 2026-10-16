Tesla stellt neuen Roadster mit SpaceX-Technik vor

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Tesla hat den neuen Roadster bei einer Live-Veranstaltung in McGregor im US-Bundesstaat Texas vorgestellt und das Modell dabei als besonders leistungsstarken Technologieträger positioniert. Im Livestream auf dem verifizierten Tesla-Kanal war von einer Zusammenarbeit mit SpaceX die Rede. Nach Angaben von Elon Musk und Tesla-Ingenieuren soll der Zweisitzer unter anderem über ein Unterboden-Saugsystem sowie ein Druckluft-Thrustersystem verfügen. Im Rahmen der Präsentation sprach Tesla von zehn Düsen, einem kombinierten Volumen von etwa 600 Litern für das Druckluftsystem und einem Schub von mehr als 80 Kilonewton. Zudem zeigte das Unternehmen eine Demo, bei der der Roadster kurzzeitig abhob.Auch bei den Leistungsdaten setzte Tesla auf ambitionierte Aussagen. Bei der Veranstaltung war von einer Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen pro Stunde in etwa 0,81 Sekunden sowie einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als rund 230 Meilen pro Stunde die Rede. Darüber hinaus kündigte Musk an, dass der Roadster 2028 in Produktion gehen solle. Gleichzeitig wies Tesla im Rahmen der Veranstaltung darauf hin, dass einzelne der gezeigten Funktionen nicht zwingend in allen Märkten oder Rechtsräumen in gleicher Form zulässig sein müssten. Nach Jahren der Verschiebungen rückt der Roadster damit wieder stärker in den Fokus, wobei viele der gezeigten technischen Eckdaten bislang auf Unternehmensangaben aus der Präsentation beruhen.In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen – von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!Quelle: HSBC