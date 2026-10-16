Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 09 October 2026 to 15 October 2026

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Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume

per day (number of shares)

Weighted

average price

per day

Market

(MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

 09/10/2026

FR0013230612

2 945

15.8939

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

 09/10/2026

FR0013230612

700

15.9199

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

 12/10/2026

FR0013230612

600

16.1230

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

 12/10/2026

FR0013230612

2 373

16.0952

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

 13/10/2026

FR0013230612

2 163

16.1739

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

 13/10/2026

FR0013230612

373

16.2176

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

 14/10/2026

FR0013230612

5 716

15.9278

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

 14/10/2026

FR0013230612

1 350

15.8681

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

 15/10/2026

FR0013230612

2 907

15.9768

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

 15/10/2026

FR0013230612

492

16.0067

CEUX

 

 

  

TOTAL

19 619

15.9864

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261016551072/en/

Tikehau Capital

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