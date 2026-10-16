Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 09 October 2026 to 15 October 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume
per day (number of shares)
|
Weighted
average price
per day
|
Market
(MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|09/10/2026
|
FR0013230612
|
2 945
|
15.8939
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|09/10/2026
|
FR0013230612
|
700
|
15.9199
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|12/10/2026
|
FR0013230612
|
600
|
16.1230
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|12/10/2026
|
FR0013230612
|
2 373
|
16.0952
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|13/10/2026
|
FR0013230612
|
2 163
|
16.1739
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|13/10/2026
|
FR0013230612
|
373
|
16.2176
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|14/10/2026
|
FR0013230612
|
5 716
|
15.9278
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|14/10/2026
|
FR0013230612
|
1 350
|
15.8681
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|15/10/2026
|
FR0013230612
|
2 907
|
15.9768
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|15/10/2026
|
FR0013230612
|
492
|
16.0067
|
CEUX
|
|
|
TOTAL
|
19 619
|
15.9864
|
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Tikehau Capital