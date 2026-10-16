Unicredit: EZB winkt Übernahme der Commerzbank durch

Die italienische Großbank Unicredit hat eine weitere wichtige Hürde auf dem Weg zur Übernahme der Commerzbank übersprungen. Die Europäische Zentralbank (EZB) stellt sich nicht gegen die Aufstockung der Beteiligung von UniCredit über die Schwelle von 30 Prozent. Die Notenbank, die die Aufsicht über die europäischen Großbanken hat, ‌habe auch weitere Zukäufe ohne Obergrenze genehmigt, teilte UniCredit am Donnerstagabend mit.

Die Mailänder Großbank nannte die Entscheidung "einen wichtigen Meilenstein" zur Übernahme der Commerzbank. Sie unterstreiche "die positive Einschätzung der ⁠EZB zu ⁠der Transaktion und das Vertrauen in die soliden Fundamentaldaten von Unicredit und die starke Stellung innerhalb des europäischen Bankensektors".

Bedenken trotz EZB-Freigabe

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte bereits im August berichtet, dass sich die EZB trotz einiger Bedenken gegen das Vorgehen der Italiener nicht gegen die Übernahme stellen werde. Die EZB hat mehrfach bekräftigt, dass sie grenzüberschreitende Bankenfusionen für tauglich hält, den EU-Binnenmarkt zu ‌stärken.

Einem Reuters vorliegenden vertraulichen Dokument zufolge hatte sie ‌aber gewarnt, dass Unicredit ein "herausfordernder und langwieriger" Integrationsprozess bevorstehe. Vor allem die deutsche Finanzaufsicht Bafin forderte von den Italienern eine Strategie, um das Vertrauen von Management und Mitarbeitern der Commerzbank und der ⁠Politik zurückzugewinnen.

Mehrheit bis Jahresende geplant

Mit den ausstehenden Genehmigungen - unter anderem von mehreren Kartellbehörden - rechnet Unicredit eigenen Angaben zufolge ‌bis zum Jahresende. "Dann wird Unicredit rund 50 Prozent ⁠der Stimmrechte an der Commerzbank halten und wird die Kontrolle über die Bank übernehmen können", hieß es in der Mitteilung.

Unicredit-Chef Andrea Orcel will dem Frankfurter Institut das eigene, kostengünstigere Geschäftsmodell überstülpen und deren vor allem für den Mittelstand wichtiges ‌Auslandsnetz eindampfen. Mit einem Übernahmeangebot an die ⁠Commerzbank-Aktionäre hatte sich Unicredit dank komplizierter Derivate-Konstruktionen ⁠überraschend 49 Prozent der Anteile gesichert.

Widerstand in Berlin

Unicredit-Vorstandschef Andrea Orcel hatte erklärt, mit einer Hauptversammlungsmehrheit könne die Bank alle Posten der Anteilseignerseite im Aufsichtsrat der Commerzbank mit eigenen Leuten besetzen - und damit auch den Vorstand bestimmen. Er hatte damit auch Bundesfinanzminister Lars Klingbeil vor den Kopf gestoßen. Der Bund hält 13,3 Prozent an der Commerzbank und kann damit bisher zwei Aufsichtsräte nominieren.

Die Führung der Commerzbank um Bettina Orlopp hatte sich lange gegen die als unfreundlich empfundene Übernahme gewehrt und versucht noch, zu einer einvernehmlichen Vereinbarung mit den Italienern ⁠zu kommen. Die Bank wollte sich zunächst nicht zu der EZB-Genehmigung äußern.