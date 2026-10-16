US-Firmen fahren Produktion im September hoch

Reuters · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Washington, ⁠16. Okt (Reuters) - Die US-Unternehmen haben ihre Produktion im September stärker gesteigert als erwartet. Die Fertigung von Industrie, Versorgern und Bergbau ‌legte um 0,7 Prozent zu, wie die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) am Freitag mitteilte. ⁠Von ⁠der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten nur mit einem Zuwachs von 0,4 Prozent gerechnet.

• Im Vormonat August hatte es ein Plus von revidiert 0,1 ‌Prozent gegeben. Zunächst war ‌eine Stagnation gemeldet worden.

• Der Ausstoß der Industrie stieg im September um 0,3 Prozent. ⁠Experten hatten mit diesem Zuwachs gerechnet, nach ‌einem Rückgang um ⁠revidiert 0,2 Prozent im August.

• Auf den Industriesektor entfallen in den USA 9,4 Prozent der Wirtschaftsleistung.

• Im ‌jüngst veröffentlichten Konjunkturbericht "Beige ⁠Book" der Federal Reserve ⁠heißt es, die Unternehmen behielten für die kommenden Monate weiter einen positiven Wirtschaftsausblick bei. Die Erwartungen deuteten jedoch eher auf ein leichtes Wachstum hin, das durch anhaltende Unsicherheiten belastet werde.

(Büro Washingon, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert ⁠von Klaus Lauer - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Europäische Bankenaufsicht
Unicredit: EZB winkt Übernahme der Commerzbank durchheute, 05:09 Uhr · Reuters
Commerzbank-Schriftzug und Logo an der Fassade einer Filiale
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Mehr als nur ASML, Nvidia und TSMC
Das sind die Quasi-Monopolisten der Chipindustrieheute, 12:00 Uhr · onvista
Plus
Wertvollster KI-Anbieter der Welt
Schon profitabel? Was wir zum IPO von Anthropic wissengestern, 16:42 Uhr · onvista
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habe13. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen