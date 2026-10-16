US-Firmen fahren Produktion im September hoch
Washington, 16. Okt (Reuters) - Die US-Unternehmen haben ihre Produktion im September stärker gesteigert als erwartet. Die Fertigung von Industrie, Versorgern und Bergbau legte um 0,7 Prozent zu, wie die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) am Freitag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten nur mit einem Zuwachs von 0,4 Prozent gerechnet.
• Im Vormonat August hatte es ein Plus von revidiert 0,1 Prozent gegeben. Zunächst war eine Stagnation gemeldet worden.
• Der Ausstoß der Industrie stieg im September um 0,3 Prozent. Experten hatten mit diesem Zuwachs gerechnet, nach einem Rückgang um revidiert 0,2 Prozent im August.
• Auf den Industriesektor entfallen in den USA 9,4 Prozent der Wirtschaftsleistung.
• Im jüngst veröffentlichten Konjunkturbericht "Beige Book" der Federal Reserve heißt es, die Unternehmen behielten für die kommenden Monate weiter einen positiven Wirtschaftsausblick bei. Die Erwartungen deuteten jedoch eher auf ein leichtes Wachstum hin, das durch anhaltende Unsicherheiten belastet werde.
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(Büro Washingon, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Klaus Lauer - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)