US-Firmen fahren Produktion im September hoch

Washington, ⁠16. Okt (Reuters) - Die US-Unternehmen haben ihre Produktion im September stärker gesteigert als erwartet. Die Fertigung von Industrie, Versorgern und Bergbau ‌legte um 0,7 Prozent zu, wie die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) am Freitag mitteilte. ⁠Von ⁠der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten nur mit einem Zuwachs von 0,4 Prozent gerechnet.

• Im Vormonat August hatte es ein Plus von revidiert 0,1 ‌Prozent gegeben. Zunächst war ‌eine Stagnation gemeldet worden.

• Der Ausstoß der Industrie stieg im September um 0,3 Prozent. ⁠Experten hatten mit diesem Zuwachs gerechnet, nach ‌einem Rückgang um ⁠revidiert 0,2 Prozent im August.

• Auf den Industriesektor entfallen in den USA 9,4 Prozent der Wirtschaftsleistung.

• Im ‌jüngst veröffentlichten Konjunkturbericht "Beige ⁠Book" der Federal Reserve ⁠heißt es, die Unternehmen behielten für die kommenden Monate weiter einen positiven Wirtschaftsausblick bei. Die Erwartungen deuteten jedoch eher auf ein leichtes Wachstum hin, das durch anhaltende Unsicherheiten belastet werde.

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(Büro Washingon, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert ⁠von Klaus Lauer - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)