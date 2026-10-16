US-Importpreise ziehen kräftig an - Signal für weiteren Inflationsdruck

Reuters · Uhr
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Washington, ⁠16. Okt (Reuters) - Die US-Importpreise haben im September kräftig angezogen - ein schlechtes Vorzeichen für die Entwicklung der Inflation. Die Preise für US-Einfuhren ‌legten gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,1 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium in Washington ⁠am Freitag ⁠mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat stiegen sie um 1,1 Prozent. Hier hatten von Reuters befragte Ökonomen nur mit einem Zuwachs von 0,8 Prozent gerechnet, nach ‌einem Plus von revidiert 0,5 ‌Prozent im August.

• Die Vereinigten Staaten importieren viele Waren, Vorprodukte und Rohstoffe aus dem ⁠Ausland. Daher wirken sich steigende Einfuhrpreise letztlich ‌auch auf die ⁠Inflation aus.

• Befeuert vom Ölpreisschock, hat die Inflation mit einer Jahresteuerungsrate von zuletzt 3,7 Prozent kräftig Schub aufgenommen.

• ‌US-Notenbanchef Kevin Warsh ⁠hält sich zum Zinsausblick ⁠zwar weiter bedeckt, die Finanzmärkte rechnen aber für Dezember mit einem zweiten Schritt nach oben im laufenden Jahr.

• Die Federal Reserve hatte den Leitzins im September auf die neue Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben.

(Bericht von Lucia ⁠Mutikani, geschrieben von Reinhard Becker,Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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