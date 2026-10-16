US-Kreise: Trumps Sprecherin Zacharia gibt Posten auf

dpa-AFX · Uhr
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WASHINGTON (dpa-AFX) - Die gerade erst angetretene neue Pressesprecherin von US-Präsident Donald Trump, Katie Zacharia, gibt ihr Amt US-Kreisen zufolge auf. Sie werde den Posten räumen, bestätigte ein ranghoher Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur, ohne nähere zeitliche Angaben dafür zu nennen./ngu/DP/he

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