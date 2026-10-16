USA: Industrieproduktion steigt stärker als erwartet

dpa-AFX · Uhr
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WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im September stärker als erwartet gestiegen. Sie legte im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent zu, wie die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten nur einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet.

Zudem hat sich die Produktion im Vormonat August etwas besser entwickelt als bisher bekannt. Die Notenbank meldete nach revidierten Daten einen Zuwachs um 0,1 Prozent, nachdem zuvor eine Stagnation gemeldet worden war.

Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen betrug im September 76,9 Prozent, wie es weiter hieß. Volkswirte hatten nur 76,5 Prozent erwartet./jkr/he

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