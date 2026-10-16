Verbio SE: 20 Jahre Verbio an der Börse: Vom deutschen Biokraftstoffpionier zum Global Player für grüne Lösungen



EQS-Media / 16.10.2026 / 11:37 CET/CEST



20 Jahre Verbio an der Börse: Vom deutschen Biokraftstoffpionier zum Global Player für grüne Lösungen

Seit dem Börsengang am 16. Oktober 2006 hat sich Verbio zu einem international tätigen Bioökonomieunternehmen entwickelt

Umsatz von rund 285 Millionen Euro im GJ 2005 auf zuletzt knapp zwei Milliarden Euro gestiegen

Nutzung bestehender Kapazitäten, Profitabilität und Cashflow rücken stärker in den Fokus

Leipzig, 16. Oktober 2026 – Auf den Tag genau vor 20 Jahren (16. Oktober 2006) ging Verbio (damals: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG) an die Frankfurter Wertpapierbörse. Der Ausgabepreis lag bei 14,50 Euro je Aktie. Seitdem hat sich das Unternehmen von einem deutschen Biokraftstoffhersteller zu einem international tätigen Bioökonomieunternehmen mit acht Bioraffinerien in Europa, Nordamerika und Asien entwickelt. Im Mittelpunkt des Geschäftsmodells steht die Produktion und Bereitstellung erneuerbarer Moleküle für Verkehr und Industrie. Weitere Wertschöpfungspotenziale erschließt Verbio durch internationale Handelsaktivitäten und durch die Nutzung und Speicherung von biogenem CO2.

Das nächste Kapitel: wirtschaftliche Potenziale nutzen

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat Verbio seine Produktionsplattform für erneuerbare Moleküle kontinuierlich ausgebaut, neue Technologien entwickelt und international expandiert. Nun fokussiert sich das Unternehmen auf die Intensivierung seiner Wertschöpfung: „Wir haben in den vergangenen 20 Jahren eine starke internationale Produktionsplattform für erneuerbare Moleküle aufgebaut und Technologien entwickelt, die neue Wertschöpfung über den Biokraftstoffmarkt hinaus ermöglichen. Jetzt konzentrieren wir uns darauf, das Potenzial unserer Plattform in zusätzliche Erträge und attraktive langfristige Renditen zu überführen“, erklärt Claus Sauter, Mitgründer und Vorstandsvorsitzender von Verbio.

Börsengang war Startschuss für internationales Wachstum

Mit der Zusammenführung von fünf Unternehmen zur VERBIO Vereinigte BioEnergie AG schufen die beiden Gründer Claus Sauter und Dr.-Ing. Georg Pollert 2006 einen der führenden deutschen Biokraftstoffproduzenten. Der Börsengang legte die finanzielle Basis für den Ausbau der Produktionskapazitäten, die Weiterentwicklung eigener Technologien und die Erschließung neuer Märkte. Insgesamt wurden 18,2 Millionen Aktien platziert. Der IPO brachte der Gesellschaft durch die Kapitalerhöhung rund 188,5 Millionen Euro an frischem Kapital ein. Seit dem Börsengang 2006 hat Verbio seinen Börsenwert nahezu verdoppelt: Aus rund 947 Millionen Euro am ersten Handelstag wurden bis heute rund 1,7 Milliarden Euro.

„Als wir 2006 an die Börse gingen, hatten wir ehrgeizige Ziele. Wir wollten unsere Produktionskapazitäten ausbauen, unsere Technologien weiterentwickeln und neue Märkte erschließen. Das ist uns gelungen. Trotz zahlreicher Herausforderungen haben wir unseren Weg konsequent verfolgt und Verbio zu einem Global Player für innovative grüne Lösungen entwickelt“, sagt Claus Sauter.

Mehr Produktionskapazität und breiteres Produktportfolio mit neuen Perspektiven

Ein Blick auf die Unternehmenskennzahlen verdeutlicht diese Entwicklung. Im Geschäftsjahr 2005 erwirtschaftete die damalige VERBIO-Gruppe einen Umsatz von rund 300 Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 2025/26 lag der Umsatz zuletzt in der Größenordnung von knapp zwei Milliarden Euro, das EBITDA bei rund 200 Millionen Euro. Aus ca. 300 Beschäftigten im Jahr 2006 ist ein internationales Team mit rund 1.400 Mitarbeitenden weltweit entstanden.

Verbio betreibt inzwischen acht Bioraffinerien in Europa, Nordamerika und Asien. Die Produktionskapazitäten des Unternehmens für Flüssigkraftstoffe haben sich seit dem Börsengang mehr als verdoppelt und stiegen von damals jährlich rund 700.000 Tonnen Biodiesel und Bioethanol auf heute rund 1,5 Millionen Tonnen. Hinzu kommen heute Produktionskapazitäten für 1.980 Gigawattstunden Biomethan.

Mit der Anfang Oktober 2026 in Bitterfeld in Betrieb genommenen neuen Produktionsanlage ergänzt Verbio dieses Produktportfolio um jährlich bis zu 60.000 Tonnen biobasierte Spezialchemikalien. Diese können fossile Rohstoffe bei der Herstellung von Schmierstoffen, Kunststoffen sowie Wasch- und Reinigungsmitteln ersetzen.

Die Entwicklung von Verbio im Überblick

Kennzahl GJ 2005 (vor Börsengang) GJ 2025/2026 Umsatz 284,6 Mio. EUR

1.872,7 Mio. EUR Mitarbeitende ca. 300 ca. 1.400 Produktionskapazität Biodiesel 400.000 t/Jahr 710.000 t/Jahr Produktionskapazität Bioethanol 300.000 t/Jahr 800.000 t/Jahr Produktionskapazität Biomethan – 1.980 GWh/Jahr Produktionsstandorte 3 8



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Über Verbio

Wir bei Verbio machen mehr aus Biomasse: In Europa, Nordamerika und Asien verarbeiten wir lokal verfügbare Biomasse zu nachhaltigen Kraftstoffen und biobasierten Produkten für Chemie und Industrie. „Pioneering green solutions“ fasst zusammen, was unser internationales Team antreibt: Wir entwickeln innovative Technologien und überführen sie in wirtschaftlich tragfähige industrielle Lösungen. Nachhaltigkeit ist dabei ein zentraler Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Im Mittelpunkt unseres Bioraffineriekonzepts steht deshalb die konsequente Mehrfachnutzung der eingesetzten Biomasse. Als ein führendes Bioökonomieunternehmen stellen wir erneuerbare Moleküle bereit, die für den zunehmenden Ersatz fossiler Rohstoffe und die Erreichung der Klimaziele gebraucht werden. Der Einsatz regionaler Biomasse stärkt die Unabhängigkeit von globalen Lieferketten, schafft Wertschöpfung im ländlichen Raum und unterstützt eine sichere und kosteneffiziente Energie- und Rohstoffversorgung.

Die Verbio-Aktie (ISIN DE000A0JL9W6 / WKN A0JL9W) ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Unser Hauptsitz ist Zörbig, Deutschland.

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