Von der Leyen und Costa versichern Selenskyj auf EU-Gipfel weitere Hilfe

Reuters · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Brüssel, 16. ⁠Okt (Reuters) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Antonio Costa haben der Ukraine weitere europäische Hilfe und die Perspektive auf eine EU-Mitgliedschaft versichert. "Russland versucht alles, um die ‌Energie- und Wasserinfrastruktur zu zerstören, aber wir stehen an Ihrer Seite", sagte von der Leyen am Freitag bei ⁠einem ⁠gemeinsamen Auftritt mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Brüssel. Man habe zwar den Energie-Waffenstillstand von US-Präsident Donald Trump unterstützt. "Aber wir haben gesehen, dass Russland ihn nicht eingehalten hat, keine einzige Minute lang. "Deshalb müssen wir ‌den Druck auf Russland erhöhen", beonte ‌von der Leyen. Das 22. EU-Sanktionspaket sei in Arbeit.

In Anspielung auf Trumps Diesel-Deal mit Russland sagte die Kommissionspräsidentin: "Und eines ⁠ist absolut klar: Wir werden keine Sanktionen aufheben, solange ‌Russland den Krieg nicht beendet". ⁠Man werde auf dem zweiten EU-Gipfeltag, an dem Selenskyj teilnimmt, über die finanziellen und militärischen Bedürfnisse der Ukraine sprechen. Bis Jahresende sollen zudem alle ‌Cluster - also zentralen Themengebiete - ⁠in den EU-Beitrittsverhandlungen mit der ⁠Ukraine geöffnet werden.

Selenskyj bedankte sich für die "riesige" Hilfe der Europäer. Man müsse unbedingt auch über die nötige Hilfe für sein Land im Jahr 2027 sprechen. Seine Regierung werde daran arbeiten, die Voraussetzungen für die Eröffnung der beiden neuen Cluster in den Beitrittsverhandlungen zu schaffen.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Elke ⁠Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute 15.10.2026
CoreWeave in der Krise – ASML mit Rekord, TSMC gibt nachgestern, 10:59 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
AMD, Nvidia, Intel vorbörslich schwächer
Chip-Aktien leiden unter längster Verlustserie seit einem Jahrgestern, 12:29 Uhr · onvista
Nvidia-Logo an einem Firmengebäude im Neihu Technology Park in Taipeh, Taiwan
Märkte heute 14.10.2026
Schlaues Geld kauft Treasuries – Quartalsbilanzen im Check14. Okt. · onvista
Nico Santura
Plus
Wertvollster KI-Anbieter der Welt
Schon profitabel? Was wir zum IPO von Anthropic wissengestern, 16:42 Uhr · onvista
Die Claude-App auf einem Smartphone
Vorbörse 16.10.2026
Dax mit Gewinnen erwartet – gute Vorgaben aus Asienheute, 05:59 Uhr · onvista
Dax mit Gewinnen erwartet – gute Vorgaben aus Asien
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Wertvollster KI-Anbieter der Welt
Schon profitabel? Was wir zum IPO von Anthropic wissengestern, 16:42 Uhr · onvista
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habe13. Okt. · onvista
Plus
Studie von Bain & Company
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzen12. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen