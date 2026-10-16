Wadephul droht Iran wegen Anschlägs-Plänen: "Wir werden reagieren"

Berlin, 16. ⁠Okt (Reuters) - Bundesaußenminister Johann Wadephul hat vor hybriden Angriffen des Iran in Europa gewarnt und der Führung in Teheran mit Konsequenzen gedroht. "Europa ist im Fadenkreuz Irans", sagte Wadephul bei einer Pressekonferenz mit dem portugiesischen ‌Außenminister Paulo Rangel am Freitag in Berlin. Der Minister begrüßte zugleich ein Urteil des Hamburger Oberlandesgerichts, das am Donnerstag zwei Männer ⁠mit Verbindungen ⁠zum Iran wegen versuchter Mordanschläge auf Juden in Deutschland zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt hatte. Dabei kündigte Wadephul eine Reaktion der Bundesregierung an.

"Wir nehmen die feindseligen Aktivitäten Irans nicht hin, die sich gegen Jüdinnen und Juden hier in Deutschland und unsere offene Gesellschaft ‌insgesamt richten", sagte Wadephul. "Es ist gut, dass ‌die versuchten Attentate gegen Josef Schuster und Volker Beck und die Rolle Irans hinter diesem staatlich gelenkten Terror so klar benannt wurden", betonte ⁠er mit Blick auf den Präsidenten des Zentralrats der Juden in ‌Deutschland und den Präsidenten der Deutsch-Israelischen ⁠Gesellschaft. "Auch hier werden wir reagieren."

Das Hamburger Gericht kam zu der Überzeugung, dass einer der Verurteilten vom iranischen Geheimdienst gesteuert wurde. Der dänische Staatsbürger Ali S. wurde wegen der Vorbereitung ‌eines Attentats und schwerer Brandstiftung ⁠zu acht Jahren und sechs Monaten ⁠Haft verurteilt. Die Richter seien davon überzeugt, dass der Angeklagte vom iranischen Geheimdienst rekrutiert und in dessen Strukturen eingebunden worden sei, um unter der Leitung des Irans staatlich gesteuerte Terroranschläge in Deutschland zu verüben. Der zweite Angeklagte, ein afghanischer Staatsbürger, erhielt wegen seiner Beteiligung an den Anschlagsplänen eine Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten.

Wadephul verwies auch darauf, dass Großbritannien einen ⁠versuchten Anschlag auf einen militärischen Stützpunkt in Fairfield dem Iran zugeschrieben habe.

(Bericht von Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)