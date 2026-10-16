

EQS-Media / 16.10.2026 / 14:22 CET/CEST



Wechsel im Aufsichtsrat der All for One Group SE

Neuordnung des Aufsichtsrats im Zuge des vollzogenen Eigentümerwechsels zu VINCI Energies

Mandatsniederlegungen im Zuge des Eigentümerwechsels – All for One dankt den bisherigen Aufsichtsräten für ihre langjährige und engagierte Begleitung

Burim Mirakaj übernimmt den Vorsitz; Luc Penninckx, Klaudius Heda und Gerd Renner neu im Gremium

Filderstadt, 16. Oktober 2026 – Im Zuge des vollzogenen Übernahmeangebots von VINCI Energies und des damit verbundenen Eigentümerwechsels wird der Aufsichtsrat der All for One Group SE auf Anteilseignerseite neu besetzt. Josef Blazicek, Paul Neumann, Karl Astecker und Dr. Rudolf Knünz haben ihre Mandate niedergelegt. Zu neuen Mitgliedern wurden Burim Mirakaj, Luc Penninckx, Klaudius Heda und Gerd Renner bestellt. Die Arbeitnehmervertreter Maria Caldarelli und André Krüger gehören dem Gremium weiterhin an.

Vorstand und Belegschaft danken den ausscheidenden Aufsichtsräten für ihre langjährige, engagierte und verantwortungsvolle Begleitung der All for One Group. Unter dem Vorsitz von Josef Blazicek, der seit 2009 Mitglied des Aufsichtsrats war, hat das Gremium die strategische Entwicklung der Gesellschaft über viele Jahre konstruktiv unterstützt und wichtige Weichenstellungen mit großer Sachkenntnis und unternehmerischem Weitblick begleitet. »Wir bedanken uns beim Aufsichtsrat für den persönlichen Einsatz, die vertrauensvolle Zusammenarbeit und den nachhaltigen Beitrag aller vier Mitglieder zur Entwicklung unseres Unternehmens. Die All for One hat in diesem Zeitraum den Umsatz von ca. 70 Mio. EUR auf über 500 Mio. EUR gesteigert und sich von einem kleinen mittelständischen SAP-Systemhaus im deutschsprachigen Raum zu einem internationalen IT- und SAP-Full-Service Provider entwickelt«, bedankt sich Stefan Land, CFO der All for One Group.

Mit der neuen Besetzung vereint der Aufsichtsrat umfassende Management-, Finanz-, Rechts- und Branchenerfahrung. Burim Mirakaj, CEO VINCI Energies DACH & CEE ICT, übernimmt den Vorsitz. Er verfügt über langjährige Führungserfahrung in strategischen und operativen Leitungsfunktionen sowie über ausgeprägte Expertise im Finance, M&A und Treasury Bereich. Seine Management-Erfahrungen im ICT-Markt und in der Steuerung internationaler Organisationen bilden eine starke Grundlage, um die strategische Weiterentwicklung der All for One innerhalb des Axians- und VINCI-Energies-Netzwerks zu beaufsichtigen.

Auch die weiteren neuen Mitglieder bringen komplementäre Kompetenzen ein: Luc Penninckx verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in Finanzen, Rechnungslegung, Konzernberichterstattung, interner Kontrolle, Unternehmenskäufen und Integration. Klaudius Heda ergänzt das Gremium mit langjähriger Expertise im Gesellschafts-, M&A-, Finanzierungs- und Kapitalmarktrecht. Gerd Renner blickt auf mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung als Unternehmensjurist sowie auf langjährige praktische Aufsichtsratsarbeit zurück. Gemeinsam verfügen die neuen Mitglieder über fundierte Kenntnisse der VINCI und des ICT-Geschäfts.

»Wir begrüßen Burim Mirakaj, Luc Penninckx, Klaudius Heda und Gerd Renner sehr herzlich im Aufsichtsrat der All for One Group. Ihre breite unternehmerische, finanzielle, rechtliche und technologische Erfahrung wird für unseren gemeinsamen Weg mit Axians von großem Wert sein. Zugleich danken wir Josef Blazicek, Paul Neumann, Karl Astecker und Dr. Rudolf Knünz ausdrücklich für ihre langjährige Verbundenheit, ihren hohen persönlichen Einsatz und die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit«, sagt Michael Zitz, CEO der All for One Group SE.

Über die All for One Group SE

Die All for One Group ist ein internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider mit starkem SAP-Fokus. Mit dem klaren Anspruch, Technologie in konkreten Business Nutzen zu wandeln, begleitet und unterstützt das branchenspezialisierte Unternehmen seine mehr als 4.500 mittelständisch geprägten Kunden – darunter viele Familienunternehmen – auf ihrem Weg in die Cloud. Sowohl bei der Conversion auf SAP S/4HANA als auch im SAP-Cloud-Business ist die All for One Group der führende SAP-Partner in Mittel- und Osteuropa.

Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte die All for One Group einen Umsatz in Höhe von 504 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

www.all-for-one.com/ir

Kontakt:

All for One Group SE, Nicole Besemer, Senior Director Investor Relations & Treasury, Tel. 0049 (0)711 78807-28, E-Mail nicole.besemer@all-for-one.com

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Emittent/Herausgeber: All for One Group SE

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