Weltbank will Finanzierung von Projekten mit kritischen Mineralen stark ausbauen

Bangkok, ⁠16. Okt (Reuters) - Die Weltbank will sich stärker im Rohstoffbereich engagieren. Der Präsident der Entwicklungsbank, Ajay Banga, sagte am Freitag in Bangkok, das Geschäft mit kritischen ‌Mineralen solle in den kommenden fünf Jahren verfünffacht werden. Es seien 20 Länder identifiziert worden, ⁠mit denen ⁠die Weltbank bei Projekten zur Erschließung kritischer Minerale zusammenarbeiten könne.

"In dieser Woche haben wir unsere ersten Ländervereinbarungen mit Partner-Entwicklungsbanken geschlossen", sagte Banga. So sollten vor Ort Industrien unterstützt werden und ‌Arbeitsplätze entstehen. Der neue Plan ‌der Weltbank für Metalle und Minerale zielt auf eine Finanzierung von 19 Milliarden Dollar im Zeitraum von ⁠2026 bis 2030 ab. Im Vergleichszeitraum von 2021 ‌bis 2025 waren es ⁠3,6 Milliarden Dollar gewesen.

Die USA als größter Anteilseigner der Weltbank hatten diese zu einem stärkeren finanziellen Engagement in dem Bereich aufgefordert. ‌US-Finanzminister Scott Bessent hatte ⁠zu Beginn der Woche ⁠erklärt, er wünsche sich eine größere Rolle der Weltbank bei der Förderung von Abbau- und Verarbeitungskapazitäten. Dies solle durch eine Risikominderung bei Projekten sowie durch Finanzierung und Investitionen in die notwendige Infrastruktur geschehen.

Bericht von David Lawder, geschrieben von Christian Krämer, redigiert von Sabine Wollrab. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).