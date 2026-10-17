Angezählter Kanzler trifft auf selbstbewusste Parteijugend

BONN (dpa-AFX) - Der angeschlagene Bundeskanzler Friedrich Merz trifft heute beim Deutschlandtag der Jungen Union in Bonn auf eine selbstbewusste Parteijugend. "Unsere Generation hat mit dieser Union noch einiges vor", sagte der JU-Vorsitzende am Abend zum Auftakt des Deutschlandtags des Parteinachwuchses von CDU und CSU. "Und wir werden diejenigen sein, die die Geschichte der Volkspartei von CDU und CSU erfolgreich weiterschreiben."

Das Selbstbewusstsein der Jugendorganisation inmitten der tiefen Krise der CDU spiegelte sich auch im Ergebnis bei Winkels Wiederwahl als JU-Chef wider. Er erhielt nach Angaben der Zählkommission 265 von 283 gültigen Stimmen. Ohne die zwei Enthaltungen, die bei der Union anders als bei anderen Parteien nicht mitgezählt werden, kommt der 34-jährige Jurist damit auf 94,3 Prozent Zustimmung. 2024 hatte Winkel 90,5 Prozent der Delegiertenstimmen erhalten. Bei seiner ersten Wahl im November 2022 waren es 87,0 Prozent./mfi/DP/zb