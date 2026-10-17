Behörde: Tankschiffe im Persischen Golf attackiert

LONDON/TEHERAN (dpa-AFX) - Im Persischen Golf sind Hunderte Kilometer von der Straße von Hormus entfernt Attacken auf Tankschiffe gemeldet worden. In zwei separaten Meldungen berichtete die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) über Vorfälle vom Freitag unweit der Küste Saudi-Arabiens. Ein Schiff sei von einem unbekannten Projektil getroffen worden. In einer später veröffentlichten Mitteilung hieß es, ein weiterer Tanker sei von einem kleinen Schiff mit einem Raketenwerfer angegriffen worden.

Irans Streitkräfte haben ihre Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus in den vergangenen Tagen intensiviert. Sie attackieren dabei in der Regel Tankschiffe und Frachter, die sich auf einer südlichen Route nahe der omanischen Küste befinden. Seit mehreren Monaten begleitet die US-Marine dort zivile Handelsschiffe, um den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Der Iran betrachtet die Route als "illegal" und fordert die Passage entlang der iranischen Küste.

Erst in der vergangenen Nacht meldeten Irans Revolutionsgarden, dass ein Supertanker, also ein besonders großes Tankschiff, in der Straße von Hormus auf eine Seemine gefahren sei. Es habe eine Explosion und einen Brand an Bord gegeben, berichteten iranische Medien. Das Schiff habe versucht, die Meerenge unerlaubt mit Täuschungsmanövern und mit der Unterstützung des US-Militärs zu passieren. Vor wenigen Tagen war ein Containerschiff in der Meerenge nach einem Angriff gesunken./arb/DP/zb