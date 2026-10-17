Durchbruch bei Sondierungen zur Regierungsbildung in Berlin
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Vier Wochen nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus haben Linke, Grüne und SPD ihre Sondierungsgespräche über eine Regierungsbildung erfolgreich abgeschlossen. Den Parteigremien werde nun die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen vorgeschlagen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen aller drei beteiligten Parteien./kr/DP/zb
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