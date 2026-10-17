EQS-News: AGFUND erhält internationale Auszeichnung für herausragende Leistungen im Bereich inklusives Bankwesen und soziale Wirkung

EQS-News: The Arab Gulf Programme for Development (AGFUND) / Schlagwort(e): Sonstiges/ESG

AGFUND erhält internationale Auszeichnung für herausragende Leistungen im Bereich inklusives Bankwesen und soziale Wirkung



17.10.2026 / 19:20 CET/CEST

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Prinz Abdulaziz bin Talal würdigt die Gründer der Mikrofinanzbanken des AGFUND, die den Grundstein für dessen Entwicklungswirkung gelegt haben.

BANGKOK, 17. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Das Arabische Golf-Programm für Entwicklung (AGFUND) gewann den Preis "Excellence in Inclusive Banking and Social Impact" bei den Sustainable Development Goals Awards 2026, die vom World Savings and Retail Banking Institute (WSBI) in Zusammenarbeit mit der European Savings and Retail Banking Group (ESBG) organisiert wurden.

AGFUND-CEO Hammam bin Nasser bin Juraid nahm die Auszeichnung in Bangkok, Thailand, im Rahmen der Jahrestagungen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbankgruppe entgegen.

Seine Königliche Hoheit Prinz Abdulaziz bin Talal bin Abdulaziz, Präsident von AGFUND, sagte, die Anerkennung würdige die Erfahrung von AGFUND bei der Nutzung von Finanzdienstleistungen zur Stärkung unterversorgter Gemeinschaften, zur Festigung der Lebensgrundlagen und zur Förderung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit.

Er würdigte die Gründer der Mikrofinanzbanken von AGFUND, insbesondere den verstorbenen Prinzen Talal bin Abdulaziz, für die Gründung von Institutionen, die auf die Stärkung der Bevölkerung ausgerichtet sind.

Er fügte hinzu, dass die Auszeichnung das Engagement von über zwei Jahrzehnten, die Hingabe der Banken für finanzielle Inklusion und ihrer Partner sowie der Kunden widerspiegelt, die Finanzierungen in Unternehmen und Familieneinkommen umgewandelt haben. Er betonte die Notwendigkeit, Chancen zu erweitern und Erfolg an nachhaltigen Verbesserungen im Leben der Menschen zu messen.

Prinz Abdulaziz betonte, dass diese Anerkennung den Wert von Institutionen widerspiegelt, die sich an ausgeschlossene Bevölkerungsgruppen wenden, und einen breiteren Zugang und wirtschaftliche Chancen für Familien fördert.

Das Finanzinklusionsbankennetzwerk von AGFUND hat seit seiner Gründung mehr als 1,3 Millionen Kunden betreut und Finanzierungen in Höhe von über 1,37 Milliarden US-Dollar ausgezahlt. Frauen stellen 59 Prozent der Kreditnehmer dar, was ihren Beitrag zur wirtschaftlichen Stärkung unterstreicht.

Der Preis, der von WSBI (gegründet 1924) und ESBG gemeinsam verliehen wird, würdigt einen Ansatz, der Finanzdienstleistungen, soziale Wirkung und nachhaltige Entwicklung miteinander verbindet.

Nach der Gründung ihrer ersten Bank in Jordanien im Jahr 2004 expandierte AGFUND in neun Länder: Jordanien, Jemen, Bahrain, Syrien, Libanon, Palästina, Sudan, Mauretanien und Sierra Leone, wobei der Schwerpunkt auf Gemeinschaften liegt, die von herkömmlichen Finanzinstitutionen nicht ausreichend bedient werden.

Das Netzwerk hat mehr als 1,5 Millionen Kredite vergeben, über 927.000 Sparkonten eröffnet, 112 Filialen gegründet und mehr als 1.500 Mitarbeiter beschäftigt. Die Dienstleistungen des Unternehmens finanzieren Kleinst- und Kleinunternehmen sowie einkommensschaffende Aktivitäten und verbessern so die Lebensgrundlagen und die wirtschaftliche Unabhängigkeit.

AGFUND plant, Entwicklungspartnerschaften zu stärken, digitale Lösungen und innovative Finanzprodukte voranzutreiben und Finanzierung mit Schulungen, Kapazitätsentwicklung, Marktzugang und Risikoschutz zu verknüpfen.

Darüber hinaus prüft das Unternehmen eine geografische Expansion, insbesondere in Afrika, durch institutionelle Partnerschaften, die erfolgreiche Ansätze an lokale Bedürfnisse anpassen und eine nachhaltige finanzielle Inklusion auf mehr Gemeinschaften ausweiten.

Website - https://agfund.org/

AGFUND CEO Hammam bin Nasser bin Juraid receives the â€œExcellence in Inclusive Banking and Social Impactâ€ award at the 2026 WSBIâ€“ESBG Sustainable Development Goals Awards in Bangkok, Thailand, on 16 October 2026

Cision

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