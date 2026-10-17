EQS-News: Luong Quoi Coconut Vietnam präsentiert vietnamesisches Kokosnuss-Know-how auf der SIAL Paris 2026

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Luong Quoi Coconut Vietnam präsentiert vietnamesisches Kokosnuss-Know-how auf der SIAL Paris 2026



17.10.2026 / 13:05 CET/CEST

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Ein umfassendes Produktportfolio in Verbindung mit soliden OEM-, ODM- und Eigenmarken-Kompetenzen bildet die Grundlage für die Expansion des Unternehmens in die europäischen Lebensmittel- und Getränkemärkte.

PARIS, 17. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Luong Quoi Coconut Co., Ltd., einer der führenden vietnamesischen Hersteller von hochwertigen Kokosnuss-Zutaten und Fertigprodukten, nimmt vom 17. bis 21. Oktober an der SIAL Paris 2026 im Paris Nord Villepinte in Frankreich teil. Am Stand 4R158-14 (Vietnam-Pavillon – Halle 4) präsentiert das Unternehmen europäischen Importeuren, Distributoren, Einzelhändlern und Lebensmittelherstellern sein vielseitiges Produktportfolio und seine hochmodernen Fertigungskapazitäten.

Luong Quoi Coconut is showcasing premium coconut products at SIAL Paris 2026

Luong Quoi Coconut wurde 1997 gegründet und verfügt über fast drei Jahrzehnte Fachkompetenz in der Kokosnussverarbeitung und im internationalen Lieferkettenmanagement. Mit einer globalen Präsenz in über 70 Ländern und Gebieten bietet das Unternehmen eine nachgewiesene Erfolgsbilanz für europäische Unternehmen, die zuverlässige, hochwertige Partner für die Beschaffung und Herstellung von Kokosnussprodukten suchen.

Ein umfassendes Portfolio für die Lebensmittel- und Getränkebranche

Auf der SIAL Paris 2026 präsentiert Luong Quoi Coconut ein umfangreiches Produktsortiment, darunter:

Getränke und kulinarische Grundzutaten: Kokosnusswasser, Kokosmilchgetränk, Kokosmilch und Kokoscreme.

Back- und Industriezutaten: Kokosraspeln, Kokosmehl, natives Kokosöl extra und RBD-Kokosöl.

Mehrwertprodukte: Knusprige geröstete Kokoschips und Spezialsnacks.

Dieses vielfältige Sortiment richtet sich sowohl an den Endverbrauchermarkt als auch an die industrielle Lebensmittelverarbeitung. Trinkfertige Produkte entsprechen direkt den wachsenden modernen Verbrauchertrends, während Kochcremes, Öle und Mehle Anwendungen in den Bereichen pflanzliche Ernährung, Bäckerei, Süßwaren und Gastronomie unterstützen.

Durch dieses breite Angebot ermöglicht Luong Quoi Coconut Einkäufern, ihre Lieferkette zu optimieren, indem sie mehrere Produktkategorien von einem einzigen vertrauenswürdigen Partner beziehen. Während der gesamten Veranstaltung steht das technische Team des Unternehmens den Besuchern zur Verfügung, um Produktspezifikationen, kundenspezifische Rezepturen und maßgeschneiderte Beschaffungsmöglichkeiten zu besprechen, die auf die spezifischen Marktanforderungen abgestimmt sind.

Neben der Verbrauchermarke „Vietcoco" bietet Luong Quoi Coconut umfassende OEM-, ODM- und Eigenmarken-Dienstleistungen an und ermöglicht so eine nahtlose Zusammenarbeit mit globalen Einzelhändlern, Markeninhabern und Distributoren, die nach maßgeschneiderten Kokosnuss-Lösungen suchen.

Weltweit anerkannte Standards und Zertifizierungen

Um strenge Lieferantenbewertungen zu unterstützen, verfügt Luong Quoi Coconut über internationale Zertifizierungen für Qualität und Lebensmittelsicherheit auf höchstem Niveau, darunter BRCGS, IFS, ISO 22000 und HACCP. Das Portfolio umfasst zudem zertifizierte Bio-Produkte (USDA Organic, EU Organic, JAS) sowie Halal- und Koscher-konforme Produkte.

Diese internationalen Zertifizierungen geben potenziellen europäischen Partnern volles Vertrauen bei der Bewertung der Lieferantenqualifikationen und der Auswahl von Produkten, die auf streng regulierte Zielmärkte zugeschnitten sind.

Ausbau kommerzieller Partnerschaften in ganz Europa

Die SIAL Paris 2026 dient Luong Quoi Coconut als wichtige Plattform, um Kontakte zu langjährigen Kunden zu pflegen und strategische Beziehungen zu potenziellen europäischen Partnern aufzubauen. Das Unternehmen begrüßt den direkten Dialog über die Lieferung von Zutaten, den Vertrieb von Fertigprodukten und die Auftragsfertigung.

Ausstellerdetails: Fachbesucher und Branchenvertreter sind herzlich eingeladen, Luong Quoi Coconut während der gesamten SIAL Paris 2026 am Stand 4R158-14 – Vietnam-Pavillon – Halle 4 zu besuchen.

Luong Quoi Coconut Co., Ltd.

Lots A36, A37, An Hiep Industrial Park, Thuan Dien Hamlet, Phu Tuc Commune, Provinz Vinh Long, Vietnam.

Weitere Informationen zu Vietcoco finden Sie unter:

Fanseite: https://www.facebook.com/vietcocovn

Website:https://www.luongquoi.vn/en-US/Default.aspx

Online-Shop:https://www.vietcoco.vn/en-US/

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