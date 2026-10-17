Held und Bobga erneut zu Grüne-Jugend-Chefs gewählt

dpa-AFX · Uhr
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LEIPZIG (dpa-AFX) - Henriette Held und Luis Bobga bleiben Chefs der Grünen Jugend. Beim Bundeskongress in Leipzig wurden beide wiedergewählt. Sie stehen seit einem Jahr an der Spitze der Grünen-Nachwuchsorganisation und konnten ihre Amtszeit damit um ein weiteres Jahr verlängern.

Held erhielt 86,29 Prozent der abgegebenen Stimmen, Bobga 73,20 Prozent. Für beide war es ein schlechteres Ergebnis als bei ihrer Wahl vor einem Jahr.

Beide Bundessprecher, wie die Vorsitzenden bei der Grünen Jugend heißen, sind 24 Jahre alt. Held studiert in Greifswald Klima- und Umweltrecht. Bobga war mehrere Jahre Stadtrat in Emsdetten und hat für die Grünen in Nordrhein-Westfalen gearbeitet./hrz/DP/zb

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