IRW-News: Silver Pony Resources Corp.: Silver Pony kündigt strategische Privatplatzierung von Einheiten im Wert von bis zu 1.000.000 $ unter Beteiligung des namhaften Investors Doug Casey an

IRW-PRESS: Silver Pony Resources Corp.: Silver Pony kündigt strategische Privatplatzierung von Einheiten im Wert von bis zu 1.000.000 $ unter Beteiligung des namhaften Investors Doug Casey an

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-NACHRICHTENAGENTUREN ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, British Columbia / 16. Oktober 2026 / IRW-Press / Silver Pony Resources Corp. (CSE: PONY) (FWB: BJ40) (OTCID: PONIF) (vormals Carlyle Commodities Corp.) (Silver Pony oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es beabsichtigt, eine nicht über einen Broker vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) von bis zu 5.882.352 Einheiten (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,17 $ pro Einheit durchzuführen, um einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 1.000.000 $ zu erzielen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Aktie) und einem übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum eine Aktie zu einem Preis von 0,30 $ pro Aktie zu erwerben.

Die im Rahmen der Privatplatzierung angebotenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlich vorgeschriebenen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum. Das Unternehmen kann für einen Teil des Bruttoerlöses aus der Privatplatzierung eine Vermittlungsprovision zahlen. Die Privatplatzierung steht weiterhin unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung sowie der Zustimmung der Canadian Securities Exchange (CSE).

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für die Weiterentwicklung seines Projekts Silver Pony sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Keines der im Zusammenhang mit der Privatplatzierung verkauften Wertpapiere wird gemäß dem United States Securities Act of 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert, und solche Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

Die aktualisierte Website des Unternehmens sowie die Unterlagen für Investoren sind über die folgenden Links abrufbar:

· Website: https://silverponyresources.com

· Investorenpräsentation: Hier

· LinkedIn: Hier

· X: Hier

Über Silver Pony Resources Corp.

Das Unternehmen ist ein in der Frühphase befindliches Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Bewertung von Mineralliegenschaften befasst. Die wesentliche Liegenschaft des Unternehmens ist das sich in der Explorationsphase befindliche Projekt Silver Pony, das aus 37 zusammenhängenden Bergbaukonzessionen mit einer Gesamtfläche von 37.022,88 Hektar im Südosten von British Columbia innerhalb der Bergbaubezirke Slocan und Revelstoke besteht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter:

Silver Pony Resources Corp.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86270/SilverPonyResources_16-10-2026_DEPRcom.001.png

Morgan Good, President, CEO und Direktor

604-715-4751

mg@silverponyresources.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Ergebnisse und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen der Unternehmensleitung von Silver Pony hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind im Allgemeinen an der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie beabsichtigt, plant, erwartet, glaubt, unserer Ansicht nach, steht im Einklang mit, potenziell oder rechnet mit bzw. an Abwandlungen solcher Wörter und Formulierungen oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, sollten, würden, werden oder vorkommen könnten. Diese Informationen und Aussagen, die im vorliegenden Dokument als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und umfassen unter anderem Aussagen bezüglich der geplanten Privatplatzierung, der voraussichtlichen Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung und der möglichen Zahlung etwaiger Vermittlungsprovisionen durch das Unternehmen im Zusammenhang mit der Privatplatzierung.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: die Unfähigkeit des Unternehmens, die Privatplatzierung abzuschließen; die Möglichkeit, dass das Unternehmen die für den Abschluss der Privatplatzierung erforderlichen Genehmigungen nicht erhält; die Tatsache, dass das Unternehmen geplante Explorations- oder zukünftige Arbeitsprogramme möglicherweise nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt oder gar nicht durchführen oder abschließen kann; Veränderungen der Rohstoffpreise sowie der allgemeinen Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen; Umwelt- und regulatorische Risiken; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens offengelegt sind, die unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Bei der Abgabe der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ist das Unternehmen von mehreren wesentlichen Annahmen ausgegangen, darunter unter anderem, dass das Unternehmen die Privatplatzierung wie beabsichtigt abschließen wird, dass die Erlöse aus der Privatplatzierung ausreichen werden, um das Projekt Silver Pony voranzutreiben, dass das Unternehmen die Erlöse aus der Privatplatzierung wie angegeben verwenden wird und dass das Unternehmen alle für die Privatplatzierung erforderlichen Genehmigungen erhalten wird.

Obwohl das Management versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weder die CSE noch ihre Marktaufsichtsbehörde (im Sinne der Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

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