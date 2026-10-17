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Wochenrückblick – Inflationszahlen und Quartalszahlen bewegen die Märkte

HSBC · 17.10.2026, 10:00 Uhr Uhr

Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.