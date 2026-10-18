GDL setzt Streik bei Saarbahn erneut aus

dpa-AFX · Uhr
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SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Im Tarifstreit bei der Saarbahn hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ihren Streik erneut für mehrere Stunden ausgesetzt. Die Lokomotivführer sollen laut Gewerkschaft am Samstag seit 18.00 Uhr für mindestens zwei Stunden wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Der Arbeitgeber werde damit aufgefordert, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Die GDL hatte am 8. Oktober den Streik begonnen, der eigentlich bis zum Ende des Monats dauern sollte. Die Gewerkschaft forderte für die TramTrain-Fahrer weiterhin einen eigenen Tarifvertrag. Saarbahn und Kommunaler Arbeitgeberverband Saar (KAV) lehnen das ab und wollen die Tarifpartnerschaft mit der GDL nicht fortsetzen.

Bereits am vergangenen Wochenende und am Dienstag hatte die Saarbahn den Streik unterbrochen./evy/DP/zb

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