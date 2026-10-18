PlusKolumne von Stefan Riße
Gold enttäuscht derzeit, hat aber Inflationsschutz-Potenzial
Acatis · Uhr
Trotz der hartnäckigen, ja sogar steigenden Inflation in den USA dümpelt der Goldpreis vor sich hin. Doch wer das Edelmetall nun als Schutz und Gewinner bei Inflation abschreibt, macht dabei einen Fehler.
So mancher Anleger, der auf Gold gesetzt hat, mag in diesen Tagen enttäuscht sein. War ein Grund für seine Entscheidung die Erwartung höherer Inflationsraten, umso mehr. Denn diese Prognose geht derzeit voll auf, wie die jüngsten Zahlen in den USA gezeigt haben.
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