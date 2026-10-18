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Kolumne von Stefan Riße

Gold enttäuscht derzeit, hat aber Inflationsschutz-Potenzial

Acatis · Uhr

Trotz der hartnäckigen, ja sogar steigenden Inflation in den USA dümpelt der Goldpreis vor sich hin. Doch wer das Edelmetall nun als Schutz und Gewinner bei Inflation abschreibt, macht dabei einen Fehler.

Goldmünzen und -barren sind zu sehen.
Quelle: Adobe.com/Björn Wylezich
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

So mancher Anleger, der auf Gold gesetzt hat, mag in diesen Tagen enttäuscht sein. War ein Grund für seine Entscheidung die Erwartung höherer Inflationsraten, umso mehr. Denn diese Prognose geht derzeit voll auf, wie die jüngsten Zahlen in den USA gezeigt haben.

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