Gold enttäuscht derzeit, hat aber Inflationsschutz-Potenzial

onvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugen

So mancher Anleger, der auf Gold gesetzt hat, mag in diesen Tagen enttäuscht sein. War ein Grund für seine Entscheidung die Erwartung höherer Inflationsraten, umso mehr. Denn diese Prognose geht derzeit voll auf, wie die jüngsten Zahlen in den USA gezeigt haben.