IRW-News: Antimony Resources Corp. : Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) gibt Schließung des Orderbuchs für Finanzierung bekannt

IRW-PRESS: Antimony Resources Corp. : Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) gibt Schließung des Orderbuchs für Finanzierung bekannt

Vancouver, BC, 16. Oktober 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das Unternehmen oder ATMY) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Orderbuch für seine nicht brokervermittelte Privatplatzierung im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption (wie nachstehend definiert) geschlossen hat. Im Rahmen dieser Finanzierung beabsichtigt das Unternehmen, durch die Ausgabe von bis zu 10.000.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,30 $ pro Einheit einen Bruttoerlös von bis zu 3.000.000 $ zu erzielen (die Privatplatzierung). Die im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption angebotenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen keiner Haltefrist.

Die Privatplatzierung wurde von einem strategischen Investor aus dem Bergbausektor vollständig gezeichnet.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nach Abschluss der Privatplatzierung eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,50 $ pro Stammaktie zu erwerben.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf seinem Antimonprojekt Bald Hill sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange können Vermittlungsprovisionen gezahlt werden.

Der Abschluss der Privatplatzierung ist für den oder um den 21. Oktober 2026 vorgesehen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen. Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen und gemäß National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (NI 45-106) richtet sich die Privatplatzierung im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption gemäß Teil 5A von NI 45-106 (die Listed Issuer Financing Exemption) an Käufer mit Wohnsitz in Kanada, mit Ausnahme von Quebec. Die im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption angebotenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen keiner Haltefrist.

Im Zusammenhang mit dieser Privatplatzierung liegt ein Angebotsdokument vor, das über das Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens unter https://antimonyresources.ca/ abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Antimonprojekt Bald Hill - ein Projekt mit beträchtlichem Antimonpotenzial

Highlights

· Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.

· Die Analyseergebnisse deuten darauf hin, dass Bald Hill die höchstgradige Antimonlagerstätte in Nordamerika ist, wobei die Bohrungen auf abbaubare Gehalte und Mächtigkeiten schließen lassen.

· Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte in der Main Zone über 600 Meter Länge und bis in eine Tiefe von mindestens 350 Metern abgegrenzt. Die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen.

· Die Mächtigkeit der Mineralisierung beträgt durchschnittlich 4 bis 5 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.

· NI-43-101-konformer technischer Bericht: Die geschätzte potenzielle Menge und der Gehalt des bebohrten Gebiets, das Gegenstand unserer Exploration ist, werden im technischen Bericht von 2025 mit etwa 2,7 Millionen Tonnen und einem Antimongehalt zwischen 3 % und 4 % angegeben1. Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101-konformen Bericht, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

· Erweiterungspotenzial aufgrund kürzlich entdeckter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde (in Richtung Westen, Süden und Osten).

· Durch Bodenproben wurden neue Zonen etwa 3 Kilometer südlich der Main Zone auf dem neu erworbenen Second Run-Claim abgegrenzt.

(1) TECHNISCHER BERICHT GEMÄSS NATIONAL INSTRUMENT 43-101: BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA, NTS 21G/09, erstellt für Antimony Resources, Stichtag 2. März 2026. Erstellt von John Langton, M.Sc., P.Geo., - JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., President und CEO von Antimony Resources Corp., einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

www.antimonyresources.ca

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

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