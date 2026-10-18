PlusChartzeit Marktbericht 18.10.2026
Korrektur oder Crash? Was der Kursrutsch bei Chip-Aktien bedeutet
onvista · Uhr
Thema: KI
KI-Profiteure aus dem Chip-Sektor sind in der Vorwoche abgesackt. Ist das eine Korrektur, oder ein erstes Anzeichen für ein Ende der KI-Rally? Um die Marktbewegung zu verstehen, lohnt ein Blick auf die tatsächliche Nachfrage und Nutzung von KI.
Was für ein Wechselbad der Gefühle. Vor zwei Wochen hatte ich an dieser Stelle noch geschrieben, dass die Technologie den gesamten Markt auf ihren Schultern trägt, und zunächst sah es auch so aus, als würde sich daran so schnell nichts ändern. Der S&P 500 markierte am 6. Oktober einen neuen Rekordschluss und beendete die vergangene Woche sogar mit dem höchsten Wochenschluss seiner Geschichte.
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