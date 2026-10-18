Korrektur oder Crash? Was der Kursrutsch bei Chip-Aktien bedeutet

Was für ein Wechselbad der Gefühle. Vor zwei Wochen hatte ich an dieser Stelle noch geschrieben, dass die Technologie den gesamten Markt auf ihren Schultern trägt, und zunächst sah es auch so aus, als würde sich daran so schnell nichts ändern. Der S&P 500 markierte am 6. Oktober einen neuen Rekordschluss und beendete die vergangene Woche sogar mit dem höchsten Wochenschluss seiner Geschichte.

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