Selenskyj spricht über Erfolge der Bodentruppen

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in seiner abendlichen Videoansprache über Erfolge der Bodentruppen im Kampf gegen russische Streitkräfte im Osten des Landes gesprochen. "Wir setzen den Druck an der Front fort", sagte er. "Der Trend hält in diesem Jahr an: Seit Beginn des Herbstes haben unsere Soldaten mehr Gebiet befreit, als die Russen erobern konnten."

"Dobropillja, Kostjantyniwka, Oleksijewe-Druschkiwka, Orichiw, Nowopawliwka, Nowoandrijiwka und Welykomychajliwka stehen alle unter ukrainischer Kontrolle", sagte Selenskyj über die Abwehr russischer Angriffe. "Auch die Gebiete in der Nähe von Kramatorsk verteidigen wir." Die Ukraine hat in diesen Orten eine Art Festungsgürtel errichtet, um einen russischen Vormarsch zu verhindern.

Darüber hinaus seien russische Truppen in der Region Saporischschja zurückgedrängt worden, sagte Selenskyj. Dies war zuletzt auch vom US-Institut für Kriegsstudien (ISW) bestätigt worden.

Damit widerlegten sowohl Selenskyj als auch das ISW Behauptungen von Kremlchef Wladimir Putin über angebliche Erfolge russischer Truppen in der Oblast Saporischschja. Das Institut hatte dazu vor einigen Tagen bemerkt, dass diese Behauptungen Putins so weit von der Realität entfernt seien, "dass sie wie Halluzinationen anmuten".

Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion. Moskau erhebt dabei unter anderem Anspruch auf die als Donbass bezeichnete Region der Gebiete Donezk und Luhansk./cha/DP/men