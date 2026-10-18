Wochenausblick – Berichtssaison, Inflationssignale und Frühindikatoren im Fokus
HSBC · Uhr
Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwarten uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:
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Montag:
Zum Wochenauftakt richtet sich der Blick zunächst nach China. Dort stehen mit dem Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal, der Industrieproduktion, den Einzelhandelsumsätzen sowie den Investitionen in Sachanlagen und Immobilien gleich mehrere zentrale Konjunkturdaten auf dem Programm. Die Veröffentlichungen dürften wichtige Hinweise darauf liefern, wie robust sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zuletzt entwickelt hat und ob die bisherigen Stabilisierungsmaßnahmen bereits Wirkung zeigen. In Deutschland rücken zudem die Auftragseingänge des verarbeitenden Gewerbes in den Fokus, die als wichtiger Gradmesser für die Industriekonjunktur gelten. Auf Unternehmensseite fällt der Kalender zum Wochenstart noch vergleichsweise übersichtlich aus, dennoch könnten unter anderem der Produktionsbericht von BHP für Aufmerksamkeit sorgen. Zu beachten ist außerdem, dass die Börse in Hongkong feiertagsbedingt geschlossen bleibt.
Dienstag:
Am Dienstag nimmt die Berichtssaison deutlich Fahrt auf. In Europa stehen unter anderem die Zahlen der Deutschen Börse auf der Agenda. In den USA legen mit General Motors, RTX, Hasbro, und am Abend Netflix sowie United Airlines gleich mehrere bekannte Unternehmen ihre Quartalsberichte vor. Entsprechend breit dürfte das Spektrum der Impulse ausfallen - von Industrie und Luftfahrt über Finanzwerte bis hin zum Streamingsektor. Konjunkturseitig dürfte vor allem in Deutschland der ZEW-Index für Aufmerksamkeit sorgen, da er als früher Stimmungsindikator Hinweise auf die Erwartungen institutioneller Investoren für die kommenden Monate liefert. Hinzu kommen britische Arbeitsmarktdaten, deutsche Erzeugerpreise sowie in den USA unter anderem Baubeginne, Baugenehmigungen, der Philadelphia-Fed-Index und Daten zu schwebenden Hausverkäufen.
Mittwoch:
Zur Wochenmitte verdichtet sich die Nachrichtenlage weiter. Auf Unternehmensseite dürfte der Fokus vor allem auf den Zahlen mehrerer international bedeutender Konzerne liegen. Am Abend rücken dann insbesondere SAP und Tesla in den Mittelpunkt, flankiert von Zahlen von IBM und Texas Instruments. Gerade die Berichte aus dem Technologie- und Halbleiterumfeld dürften aufmerksam verfolgt werden, da sie neue Hinweise auf Investitionsbereitschaft, Software-Nachfrage und die Dynamik im globalen Tech-Sektor liefern können. Konjunkturseitig stehen aus Großbritannien die Verbraucherpreise und der Einzelhandelspreisindex im Fokus. Die Inflationsdaten dürften auch mit Blick auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Bank of England Beachtung finden.
Donnerstag:
Am Donnerstag bleibt der Terminplan sowohl auf Unternehmens- als auch auf Makroseite dicht gefüllt. In Europa veröffentlichen unter anderem Sartorius, Roche, Nestlé, Nokia, ihre Quartalszahlen. Damit dürfte der Tag vor allem für Anleger im Gesundheits-, Banken-, Konsum- und Technologiesektor von besonderem Interesse sein. In den USA stehen mit Comcast, Spotify und am Abend Intel weitere Schwergewichte auf dem Programm. Vor allem Intel dürfte mit Blick auf die Entwicklung im Halbleitersektor im Fokus stehen. Auf konjunktureller Seite rücken in den USA die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, der Frühindikator sowie in Europa das vorläufige Verbrauchervertrauen der Eurozone in den Mittelpunkt. Ergänzt wird das Bild durch französische Stimmungsdaten sowie Einzelhandelszahlen aus Polen. Abseits der Märkte könnten in Deutschland zudem Konjunkturprognosen und Mittelstandsdaten von KfW, Bankenverband und VDMA zusätzliche Einblicke in die wirtschaftliche Lage liefern.
Freitag:
Zum Wochenschluss richtet sich der Blick vor allem auf die ersten Einkaufsmanagerindizes für Oktober. In Frankreich, Deutschland, der Eurozone, Großbritannien und den USA werden die vorläufigen S&P-Global-PMIs für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor veröffentlicht. Die Daten dürften besonders aufmerksam verfolgt werden, da sie einen frühen Eindruck vermitteln, wie die Wirtschaft in das Schlussquartal gestartet ist. Zuvor stehen bereits das britische GfK-Verbrauchervertrauen, japanische Verbraucherpreise sowie die britischen Einzelhandelsumsätze auf dem Kalender. Aus den USA folgt am Nachmittag zudem das endgültige Verbrauchervertrauen der Universität Michigan. Auf Unternehmensseite runden unter anderem American Express die Berichtswoche ab. Insgesamt endet die Woche damit mit einer dichten Mischung aus Frühindikatoren, Inflationssignalen und Unternehmenszahlen.
Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.
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Quelle: HSBC
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