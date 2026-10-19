Accenture: Nach dem Kursanstieg ist Vorsicht angebracht

Was bewegt die Aktie?

Accenture prüft den Verkauf des China-Geschäfts. Wenn der Verkauf zustande kommt, könnte der Mittelzufluss dazu beitragen, das Geschäft mit künstlicher Intelligenz (KI) weiter auszubauen. Damit verbindet sich die mögliche Transaktion mit einer bereits laufenden Veränderung des Beratungsunternehmens: Accenture spezialisiert sich stärker auf KI-Lösungen und unterstützt Unternehmen bei deren Einführung. Auch in der eigenen Arbeit setzt das Unternehmen KI-Werkzeuge ein.

Diese Ausrichtung steht einer rückläufigen Nachfrage nach klassischen Beratungsleistungen gegenüber. Auch bei Dienstleistungen zur Auslagerung von Aufgaben geht die Nachfrage zurück. Die Sorge, dass künstliche Intelligenz künftig wesentliche Teile des bisherigen Beratungsgeschäfts ersetzen könnte, hat die Aktie stark belastet. Mit der Unterstützung bei der Einführung von KI adressiert Accenture zugleich den Beratungsbedarf, der durch den Einsatz dieser Technologie entsteht.

Für die Aktie hat sich das Bild nach dem starken Rückgang deutlich verbessert. Ausgehend von Kursen um 125 Dollar beträgt der anschließende Anstieg inzwischen rund 100 Dollar. Damit haben sich auch die Voraussetzungen für einen Einstieg erheblich verändert: Auf dem früheren niedrigen Kursniveau lag das Kurs/Gewinn-Verhältnis zeitweise im einstelligen Bereich. Inzwischen erreicht diese Bewertungskennzahl einen Wert von 16.

Das liegt weiterhin unter dem für Accenture üblichen Kurs/Gewinn-Verhältnis von etwa 24. Zugleich fällt die Bewertung nach dem Kursanstieg deutlich höher aus als im Bereich der früheren Tiefkurse. Der Abstand zur üblichen Bewertung spricht deshalb nur für einen Teil des Gesamtbilds. Für neue Käufe verdienen auch der bereits erreichte Kursgewinn und die näher kommenden charttechnischen Widerstände Beachtung.

Charttechnik

Nach dem längeren Kursrückgang gelang Accenture im Zusammenhang mit den Geschäftszahlen ein dynamischer Ausbruch. Anschließend testete der Kurs das Ausbruchsniveau und stieg über das jüngste Zwischenhoch. Diese Abfolge spricht für ein positives übergeordnetes Chartbild.

Der nächste größere Widerstandsbereich liegt bei knapp 260 Dollar. Bis dorthin ergibt sich ein Kurspotenzial von etwas mehr als zehn Prozent. Nach dem deutlichen Anstieg erscheint vor einem weiteren Anstieg eine Konsolidierung wahrscheinlich.

Martins Einschätzung

Accenture hat das Geschäft stärker auf die Beratung zur Einführung von KI ausgerichtet. Gleichzeitig berücksichtigt die inzwischen höhere Bewertung bereits einen Teil der verbesserten Perspektive. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis von 16 und die näher kommenden Widerstände sprechen für Zurückhaltung bei neuen Käufen; eine Konsolidierung erscheint nach dem starken Anstieg wahrscheinlich.