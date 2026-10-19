AKTIE IM FOKUS: Schneider Electric unter Druck wegen Kapitalerhöhung

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Schneider Electric leiden am Montag nachbörslich unter einer angekündigten Kapitalerhöhung. Im Tradegate-Handel verloren sie nach Börsenschluss 2,6 Prozent im Vergleich zu ihrem Schlusskurs an der Pariser Heimatbörse, der mit 0,3 Prozent nur moderat im Minus gelegen hatte.

Das Elektrotechnik-Unternehmen, das als starker Profiteur des Rechenzentren-Megatrends gilt, hatte nach Börsenschluss eine Kapitalerhöhung mit einem Volumen von rund 6 Milliarden Euro angekündigt - unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Die Maßnahme soll wie zuvor mitgeteilt der Finanzierung der insgesamt 22,6 Milliarden Dollar schweren Übernahme des US-Softwareanbieters PTC dienen, die vor zwei Wochen bekanntgegeben wurde. Mit diesem will Schneider seinen Fußabdruck in Produktdesign, -konstruktion und Datenmanagement stärken./tih/he

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Schneider Electric

Das könnte dich auch interessieren

Verteidigungssektor gefragt
Rheinmetall an Dax-Spitze – Rüstungswerte bauen Gewinne aus16. Okt. · dpa-AFX
Rheinmetall-Logo an der Fassade eines Bürogebäudes
Schwedischer Telekomausrüster
Ericsson mit Kurssprung - Quartalszahlen überzeugen15. Okt. · dpa-AFX
Ericsson mit Kurssprung - Quartalszahlen überzeugen
Niederländischer Chipausrüster
ASML-Aktie legt nach Zahlen zu14. Okt. · dpa-AFX
ASML-Aktie legt nach Zahlen zu
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Abbauen, Absichern oder Verkaufen?
Chip-Ausverkauf: So gehen Profis jetzt vorheute, 14:10 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 18.10.2026
Korrektur oder Crash? Was der Kursrutsch bei Chip-Aktien bedeutetgestern, 17:50 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Gold enttäuscht derzeit, hat aber Inflationsschutz-Potenzialgestern, 07:30 Uhr · Acatis
Alle Plus-Analysen