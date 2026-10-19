Vonovia nähert sich Jahrestief - Nervöse Blicke auf Berlin

Die Aktien von Vonovia sind am Montag im frühen Handel nur wenige Cent über dem jüngsten Tief seit 2023 bei 16,185 Euro geblieben. Die Anleger schauen nervös Richtung Berlin, wo die Grünen und die SPD bald über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Linkspartei entscheiden.

Im Falle einer rot-rot-grünen Regierung droht in der Hauptstadt die Vergesellschaftung großer privater Wohnungsbestände, wie das Sondierungspapier der drei Parteien verrät. Betroffen sein sollen private Wohnungskonzerne ab einem Bestand von 10.000 Wohnungen - wie Vonovia mit ihrer Tochter Deutsche Wohnen . Die Konzernee sollen dann nur einen Grundbestand von 10.000 Wohnungen behalten dürfen.