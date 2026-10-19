ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Nordex auf 61 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nordex von 58 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der jüngst angehobenen Margenprognose für 2026 habe der Windturbinenhersteller die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Richard Dawson am Freitag. Diese belege die robuste Projektumsetzung auf Basis eines wachsenden Auftragsbestands sowie der anhaltenden Margensteigerung im Wartungsgeschäft. Auch die mittelfristigen operativen Margenziele (Ebitda) könnten steigen. Zudem hätten die vorläufigen Quartalszahlen positiv überrascht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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