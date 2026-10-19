ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Intel auf 'Neutral' - Ziel bleibt 85 Dollar

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Intel von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Die Aktien näherten sich seinem unveränderten Kursziel von 85 US-Dollar, schrieb Harlan Sur in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der Turnaround werde insgesamt zwar Jahre dauern. Das Management habe ihn aber bisher solide eingeleitet und sein Vertrauen nehme zu, so der Experte. Das Thema KI sorge weiter für Rückenwind./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 19:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2026 / 21:30 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Intel
JP Morgan

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 18.10.2026
Korrektur oder Crash? Was der Kursrutsch bei Chip-Aktien bedeutetgestern, 17:50 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Gold enttäuscht derzeit, hat aber Inflationsschutz-Potenzialgestern, 07:30 Uhr · Acatis
Plus
Mehr als nur ASML, Nvidia und TSMC
Das sind die Quasi-Monopolisten der Chipindustrie16. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen