ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Intel auf 'Neutral' - Ziel bleibt 85 Dollar
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Intel von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Die Aktien näherten sich seinem unveränderten Kursziel von 85 US-Dollar, schrieb Harlan Sur in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der Turnaround werde insgesamt zwar Jahre dauern. Das Management habe ihn aber bisher solide eingeleitet und sein Vertrauen nehme zu, so der Experte. Das Thema KI sorge weiter für Rückenwind./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 19:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2026 / 21:30 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Korrektur oder Crash? Was der Kursrutsch bei Chip-Aktien bedeutetgestern, 17:50 Uhr · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 18.10.2026
Gold enttäuscht derzeit, hat aber Inflationsschutz-Potenzialgestern, 07:30 Uhr · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße
Das sind die Quasi-Monopolisten der Chipindustrie16. Okt. · onvista
PlusMehr als nur ASML, Nvidia und TSMC