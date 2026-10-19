APA ots news: Wald als Kohlenstoffsenke: Speichern allein reicht nicht

dpa-AFX · Uhr
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    Wien (APA-ots) - Der Österreichische Forstverein hat gemeinsam mit  
Expertinnen und 
Experten aus Forschung und Praxis eine Erklärung zu "Wald & Holz als 
Kohlenstoffsenke" veröffentlicht. Darin wird klargestellt: Der 
Klimawandel kann nur durch eine rasche und umfassende Reduktion 
fossiler Emissionen bewältigt werden. Wald und Holz leisten dazu 
einen wichtigen Beitrag, sind aber kein Ersatz für die notwendige 
Senkung der Emissionen in Verkehr, Industrie und anderen Wirtschafts- 
und Lebensbereichen. 

Die Erklärung betont, dass Wälder nicht als dauerhaftes 
"Endlager" für fossile Emissionen betrachtet werden dürfen. 
Gleichzeitig zeigt die Wissenschaft, dass der größte Klimaschutzhebel 
des Waldes in der nachhaltigen Bereitstellung des nachwachsenden 
Rohstoffs Holz liegt. Durch die Verwendung von Holz, insbesondere im 
Bauwesen, werden emissionsintensive Materialien und fossile Rohstoffe 
ersetzt, während der Kohlenstoff langfristig in Holzprodukten 
gespeichert bleibt. Nebenprodukte daraus können ihrerseits wiederum 
Erdöl, Gas und Kohle ersetzen und bereits die Emission von fossilem 
CO 2 vermeiden. 

"Dass Wälder in einzelnen Jahren aufgrund von Dürre, Borkenkäfer 
und anderen Klimafolgen auch zur Kohlenstoffquelle werden können, 
unterstreicht doppelt die Dringlichkeit aktiver Waldbewirtschaftung. 
Natürlich unter Berücksichtigung und Förderung der Biodiversität", 
stellt Johannes Wohlmacher, Präsident des Österreichischen 
Forstvereins klar. "Die natürliche Anpassung des Waldes kann der 
Geschwindigkeit des Klimawandels nicht folgen. Wenn wir den Wald auch 
künftig in jener Form erhalten wollen, wie wir ihn kennen, schätzen 
und lieben, braucht es gezielte Maßnahmen zur Stärkung seiner 
Resilienz und Vitalität", ergänzt Wohlmacher. 

"Nachhaltige Waldwirtschaft und effiziente Holzverwendung sind 
wesentliche Elemente zur Reduktion fossiler Emissionen. Wald und Holz 
können den Klimawandel nicht stoppen, ihre Stärke als natürlicher 
Kohlenstoffspeicher und als Ersatz für fossile Rohstoffe muss jedoch 
als wichtiger Teil der Klimawandel-Abschwächung anerkannt und 
gestärkt werden", so Präsident Wohlmacher abschließend. 

Die vollständige Erklärung "Wald & Holz als Kohlenstoffsenke" 
steht auf der Website des Österreichischen Forstvereins - 
https://www.forstverein.at/themen-positionen/ - zum Download bereit. 

Der Österreichische Forstverein ist die unabhängige Plattform für 
alle, denen der Wald und das Forstwesen ein Anliegen ist und vertritt 
somit lösungsorientiert die Interessen der Menschen am Wald. Er 
bringt Interessierte, Wissenschaft, Praxis und Politik zusammen und 
fördert den fachlichen Austausch zur Erhaltung, Verbesserung und 
Pflege des Waldes durch nachhaltige Bewirtschaftung. 

Rückfragehinweis: 
   DI Thomas Leitner 
   GF Österreichischer Forstverein 
   Telefon: +43 (0)1 534 41 - 8590 
   E-Mail: office@forstverein.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0089    2026-10-19/12:22
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