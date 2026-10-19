Auch in Italien Krawalle bei Protesten gegen hohe Lebenshaltungskosten

Mailand, ⁠18. Okt (Reuters) - Bei Protesten gegen hohe Lebenshaltungskosten und schlechte öffentliche Dienstleistungen ist es in Italien auch am Sonntag zu schweren Ausschreitungen gekommen. ‌In Mailand hätten Demonstranten Steine geworfen und Geschäfte geplündert, hieß es aus den Reihen ⁠der ⁠Behörden. Die Bereitschaftspolizei habe Tränengas und Wasserwerfer eingesetzt, nachdem Hunderte Vermummte Schaufenster eingeworfen und Mülltonnen angezündet hätten. Mehr als 60 Demonstranten seien zur Überprüfung auf Polizeiwachen gebracht ‌worden.

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verurteilte die ‌Gewalt und kündigte für Montag eine Regierungssitzung an, um über die Lage zu beraten. ⁠In Italien stehen im kommenden Jahr Wahlen an.

Bereits ‌am Samstag war es ⁠in mehreren norditalienischen Städten zu ähnlichen Krawallen gekommen. Einem am Sonntag veröffentlichten Polizeibericht zufolge wurden bei Ausschreitungen in Mailand, ‌Bologna, Brescia, ⁠Bergamo und Turin insgesamt 28 ⁠Menschen festgenommen. Die Unruhen erinnern an die Gewalt im Nachbarland Frankreich. Dort waren Hunderttausende aus Wut über steigende Kosten und den Abbau öffentlicher Dienstleistungen auf die Straße gegangen. Es waren die schwersten Proteste in Frankreich seit Jahren.

(Bericht von Sara ⁠Rossi, geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)