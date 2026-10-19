Auswärtiges Amt bestellt iranischen Botschafter ein

Berlin, 19. ⁠Okt (Reuters) - Das Auswärtige Amt hat den iranischen Botschafter in Berlin einbestellt. Hintergrund sind staatlich gelenkte iranische Attentatspläne gegen jüdische Vertreter in Deutschland. Angriffe auf jüdisches Leben und auf ‌diejenigen, die es verteidigen, würden nicht toleriert, teilte das Ministerium am Montag auf der Plattform X mit. Die Attentatsversuche ⁠auf ⁠den Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, und den Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, hätten juristische Konsequenzen.

Man verurteile die Aktivitäten Teherans aufs Allerschärfste und werde nicht zulassen, dass das Land die freiheitliche Gesellschaft bedrohe, ‌erklärte das Auswärtige Amt weiter. Das ‌Ministerium verwies zudem darauf, dass sich die Bundesregierung erfolgreich für eine Einstufung der iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation in der EU ⁠eingesetzt habe. Außenminister Johann Wadephul hatte am Freitag vor hybriden ‌Angriffen des Regimes in ⁠Europa gewarnt und der Führung in Teheran mit Konsequenzen gedroht. Europa befinde sich im Fadenkreuz Irans, erklärte Wadephul.

Der Außenminister reagierte damit auf ein Urteil des ‌Oberlandesgerichts Hamburg vom vergangenen Donnerstag. ⁠Das Gericht hatte zwei Männer ⁠mit Verbindungen nach Teheran wegen versuchter Mordanschläge auf Schuster und Beck zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Nach Überzeugung der Hamburger Richter wurde einer der Verurteilten vom iranischen Geheimdienst rekrutiert, um staatlich gesteuerte Terroranschläge in Deutschland zu verüben. Der dänische Staatsbürger erhielt eine Haftstrafe von acht Jahren und sechs Monaten. Ein mitangeklagter afghanischer Staatsbürger ⁠wurde zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.

(Bericht von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)