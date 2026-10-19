Bawag steigert Gewinn und bestätigt Jahresprognose

Wien, ⁠19. Okt (Reuters) - Die österreichische Bank Bawag hat im dritten Quartal 2026 dank höherer Zinserträge und Kostensenkungen den Gewinn gesteigert. Der Nettogewinn kletterte im Jahresvergleich um ‌13 Prozent auf 248 Millionen Euro, wie das Geldhaus am Montag mitteilte. Der Nettozinsertrag stieg ⁠um acht ⁠Prozent auf 497 Millionen Euro. Die operativen Aufwendungen sanken unterdessen dank realisierter Synergien und Effizienzsteigerungen um zehn Prozent. Für das Gesamtjahr 2026 bekräftigte die Bank ihr Ziel eines Nettogewinns von ‌mehr als 960 Millionen Euro.

Das ‌Wiener Finanzinstitut bereitet sich auf die Übernahme der irischen PTSB vor, deren Aktionäre der Transaktion bereits zugestimmt ⁠haben. Der Abschluss wird für das vierte Quartal ‌2026 oder das erste ⁠Quartal 2027 erwartet. Die Bawag sei gut positioniert, um die geplante Übernahme vollständig aus eigener Kraft zu finanzieren, hieß es in ‌der Mitteilung weiter. Die ⁠harte Kernkapitalquote (CET1) lag zum ⁠Quartalsende bei 17,1 Prozent und damit um 3,0 Prozentpunkte höher als ein Jahr zuvor. "Wir bereiten uns auf die geplante Übernahme von PTSB und die nächste Entwicklungsphase als paneuropäische und US-amerikanische Bankengruppe vor", sagte Vorstandschef Anas Abuzaakouk.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)