Bawag steigert Gewinn und bestätigt Jahresprognose

Reuters · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Wien, ⁠19. Okt (Reuters) - Die österreichische Bank Bawag hat im dritten Quartal 2026 dank höherer Zinserträge und Kostensenkungen den Gewinn gesteigert. Der Nettogewinn kletterte im Jahresvergleich um ‌13 Prozent auf 248 Millionen Euro, wie das Geldhaus am Montag mitteilte. Der Nettozinsertrag stieg ⁠um acht ⁠Prozent auf 497 Millionen Euro. Die operativen Aufwendungen sanken unterdessen dank realisierter Synergien und Effizienzsteigerungen um zehn Prozent. Für das Gesamtjahr 2026 bekräftigte die Bank ihr Ziel eines Nettogewinns von ‌mehr als 960 Millionen Euro.

Das ‌Wiener Finanzinstitut bereitet sich auf die Übernahme der irischen PTSB vor, deren Aktionäre der Transaktion bereits zugestimmt ⁠haben. Der Abschluss wird für das vierte Quartal ‌2026 oder das erste ⁠Quartal 2027 erwartet. Die Bawag sei gut positioniert, um die geplante Übernahme vollständig aus eigener Kraft zu finanzieren, hieß es in ‌der Mitteilung weiter. Die ⁠harte Kernkapitalquote (CET1) lag zum ⁠Quartalsende bei 17,1 Prozent und damit um 3,0 Prozentpunkte höher als ein Jahr zuvor. "Wir bereiten uns auf die geplante Übernahme von PTSB und die nächste Entwicklungsphase als paneuropäische und US-amerikanische Bankengruppe vor", sagte Vorstandschef Anas Abuzaakouk.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
BAWAG

Das könnte dich auch interessieren

Europäische Bankenaufsicht
Unicredit: EZB winkt Übernahme der Commerzbank durch16. Okt. · Reuters
Commerzbank-Schriftzug und Logo an der Fassade einer Filiale
Bankensektor
Nordea-Aktie fällt nach Quartalszahlen15. Okt. · dpa-AFX
Zu sehen ist der Eingangsbereich einer Nordea-Filiale mit dem gut sichtbaren Logo der skandinavischen Bank an der Fassade eines Gebäudes. Die Aufnahme zeigt den Haupteingang der Bank in einer städtischen Umgebung.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 18.10.2026
Korrektur oder Crash? Was der Kursrutsch bei Chip-Aktien bedeutetgestern, 17:50 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Gold enttäuscht derzeit, hat aber Inflationsschutz-Potenzialgestern, 07:30 Uhr · Acatis
Plus
Mehr als nur ASML, Nvidia und TSMC
Das sind die Quasi-Monopolisten der Chipindustrie16. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen