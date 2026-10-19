CDU, CSU und SPD: Der mühsame Weg zurück zum Regierungsalltag

- von Andreas Rinke

Berlin, ⁠18. Okt (Reuters) - Man kann CDU-Chef Friedrich Merz und dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder nicht vorwerfen, sie würden die dramatische Lage schönreden. "Es geht um das Schicksal Deutschlands, aber auch um die Existenz der Union", mahnte Bayerns Ministerpräsident am Sonntag beim Unions-Nachwuchs der Jungen Union. Kanzler Merz forderte schnelle Reformen. Wenn man es nicht geschafft habe, bis zu den nächsten Bundestagswahlen Wachstum und eine positive Wirkung der Reformen nachzuweisen, "dann haben wir ... keine Chance", mahnte er. Das klang nach: Wir müssen uns in der Regierung zusammenreißen. Aber gerade die vergangenen Tagen haben gezeigt, wie ‌schwer das den Akteuren von CDU, CSU und SPD fällt. Die Verunsicherung nach den katastrophalen Ergebnissen bei den Ostwahlen ist so groß, dass Querschüsse der ein oder anderen Seite sofort wieder für eine Aufwallung der Gefühle sorgen.

DIE FOLGEN DES BAS-RÜCKTRITTS

Auf SPD-Seite ist der Rücktritt von Parteichefin und Arbeitsministerin Bärbel Bas dafür ein Beispiel. ⁠Zwar klärte SPD-Chef Lars Klingbeil ⁠die Nachfolgefrage sehr schnell und setzte für Januar einen Sonderparteitag an - der neue Arbeitsminister Alexander Schweitzer gilt wegen seiner Regierungserfahrung sogar als Plus. Aber die Vorwürfe an die Union wegen "unmenschlicher" Kritik (Manuela Schwesig) an Bas sowie Indiskretionen haben die Atmosphäre zwischen den Koalitionspartnern vergiftet.

Mühsam versucht das schwarz-rote Spitzenpersonal, die Emotionen wieder einzufangen. Aber Kanzler Merz musste auch die Junge Union mit deren traditioneller SPD-Ablehnung mahnen, dass sie endlich aufhören solle, über Minderheitsregierungen oder Alternativen zur Koalition mit den Sozialdemokraten zu philosophieren. "Das gefährdet nicht nur die Zukunft unseres Landes, es gefährdet die Existenz unserer Partei", sagte er.

DIE FOLGEN EINES LINKSBÜNDNISSES IN BERLIN

Dazu kommt, dass sich die Berliner SPD am Samstag für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ‌mit der Linkspartei und den Grünen ausgesprochen hat. Obwohl SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach im Wahlkampf die von der ‌Linkspartei geforderte Verstaatlichung der Wohnbaukonzerne klar abgelehnt hatte, trug er nun vor, dass das hochverschuldete Berlin bis zu 16 Milliarden Euro genau dafür ausgeben wolle. Söder tobte, weil Bayern die Bundeshauptstadt schon jetzt mit viel Geld über den Länderfinanzausgleich unterstützen muss. CDU-Chef Merz forderte SPD und Grüne auch wegen Antisemitismus-Vorwürfen gegen die Linkspartei auf: "Hört auf damit!". Die SPD-Führung steht vor dem Problem, dass ⁠sie in der Bundesregierung ein Verbot der Verstaatlichung beschlossen hat - und die SPD nun im Land Berlin genau diese will.

DIE FOLGEN VON SACHSEN-ANHALT

SPD und CDU werfen sich weiter ‌fast täglich gegenseitig vor, die Brandmauern zu den politischen Extremen zu verletzen. Bis zu der ⁠erwarteten Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt werden die Sozialdemokraten die CDU ermahnen, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten - die kontert mit ähnlichen Vorwürfen zur Linkspartei in Berlin. Die Landesdebatten verderben auch die Stimmung auf Bundesebene, trotz der von Merz angedrohten Parteiaussschlussverfahren gegen CDU-Mitglieder.

UND IM HINTERGRUND DROHEN SCHWESIG - UND SÖDER

Dazu kommt, dass führende Koalitionspolitiker zwar optimistisch sind, dass man sich bei Pflege, Haushalt und Rente in den kommenden Wochen einigen wird. Aber zugleich gibt es bei der Union die ‌Sorge, dass es einer angeschlagenen SPD-Führung immer schwerer fallen könnte, Kompromisse zu machen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin ⁠Schwesig hatte auch nach ihrem Erfolg bei der Landtagswahl gegen die schwarz-rote ⁠Bundesregierung geschossen. Nach dem Rückzug von Bas gilt ausgerechnet sie als Favoritin für den SPD-Parteivorsitz. SPD-Chef Klingbeil muss entscheiden, ob er im Januar um sein Amt kämpft und sich mit Schwesig eine mögliche Konkurrentin für die Kanzlerkandidatur 2029 ins Boot holt.

Auf der Unionsseite ist ein Machtvakuum durch die sehr schwachen Zustimmungswerte für Kanzler Merz entstanden. Zwar sind die angeblichen Kanzlersturz-Spekulationen beendet, weil weder Söder noch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ein Interesse an einem Tausch an der Regierungsspitze haben. Aber die innerparteiliche Autorität des CDU-Chefs ist angekratzt. Auch beim Parteinachwuchs muss Merz mehr werben als drohen, weil viele JU-Führungskader ein Bundestagsmandat haben und die Koalition nur über zwölf Stimmen Mehrheit verfügt.

Und der Auftritt von CSU-Chef Söder bei der Jungen Union machte klar, welche Gefahr von dem Regierungschef in München droht. Obwohl die CSU Teil der schwarz-roten Koalition ist, torpedierte er in Bonn die Plastiksteuer, beharrte auf der fünf Milliarden Euro teuren Mütterrente, stellte die CO2-Abgabe infrage und forderte den schwer finanzierbaren Ausgleich für die kalte ⁠Progression. Und mit dem Satz "Statt Steuern zu senken, haben wir uns entschieden, auf alles, was Spaß macht, Steuern zu erhöhen", lieferte der Mann aus München zudem allen Kritikern der Regierung von rechts bis links auch noch scharfe Munition.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)