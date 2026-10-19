Chip-Ausverkauf: So gehen Profis jetzt vor

Jahrelang galt Südkoreas Börse als verschlafener Marktplatz, auf dem es kaum etwas zu holen gibt. 2026 aber setzte der Länderindex Kospi zu einem parabolischen Höhenflug an, getrieben von den Chip-Konzernen Samsung und SK Hynix. Zwischenzeitlich lag das Plus seit Jahresanfang bei über 100 Prozent.
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