Chip-Ausverkauf: So gehen Profis jetzt vor

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Jahrelang galt Südkoreas Börse als verschlafener Marktplatz, auf dem es kaum etwas zu holen gibt. 2026 aber setzte der Länderindex Kospi zu einem parabolischen Höhenflug an, getrieben von den Chip-Konzernen Samsung und SK Hynix. Zwischenzeitlich lag das Plus seit Jahresanfang bei über 100 Prozent.