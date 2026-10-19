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Abbauen, Absichern oder Verkaufen?

Chip-Ausverkauf: So gehen Profis jetzt vor

onvista · Uhr
Thema: KI

Tech-Werte haben in den Vorwochen teilweise stark korrigiert. Südkoreas Kospi-Index hat einen Großteil der Jahresgewinne eingebüßt. Wie Profis durch diese Lage navigieren.

IT-Techniker in einem Rechenzentrum mit Serverracks und leuchtenden Statusanzeigen
Quelle: kucindacat - stock.adobe.com
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Jahrelang galt Südkoreas Börse als verschlafener Marktplatz, auf dem es kaum etwas zu holen gibt. 2026 aber setzte der Länderindex Kospi zu einem parabolischen Höhenflug an, getrieben von den Chip-Konzernen Samsung und SK Hynix. Zwischenzeitlich lag das Plus seit Jahresanfang bei über 100 Prozent.

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