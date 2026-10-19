Datadog: Das Kursziel steigt trotz schwächerer Nachfrage

Was bewegt die Aktie?

Datadog legt rund vier Prozent zu. Damit gleicht die Aktie etwa die Hälfte ihrer Verluste vom Freitag aus. Einen konkreten Impuls liefert Bernstein mit einer Hochstufung von Market Perform auf Outperform und einem deutlich höheren Kursziel für die Softwareaktie.

Das neue Ziel beträgt 350 Dollar nach zuvor 237 Dollar. Das entspricht einer Anhebung um rund 48 Prozent und zeigt eine deutlich positivere Einschätzung der weiteren Kursentwicklung. Auch RBC Capital setzt das Ziel mit 320 Dollar oberhalb der Marke von 300 Dollar an.

Geschäftlich entwickeln sich die Bereiche unterschiedlich. Im klassischen Geschäft geht die Nachfrage zurück, während das Geschäft im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz (KI) schnell wächst. Besonders die Nachfrage nach Software zur Überwachung von Systemen und nach Sicherheitssoftware nimmt in diesem Bereich stark zu.

Der Umsatzanteil des KI-Geschäfts ist bisher vergleichsweise klein. Setzt sich das hohe Wachstum fort, könnte dieser Bereich langfristig zum größten Geschäft von Datadog werden. Die Schwäche im klassischen Geschäft und das schnelle Wachstum im KI-Bereich prägen damit gleichzeitig die Ausgangslage des Unternehmens.

Die Bewertung bleibt anspruchsvoll. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis lag bei rund 100 und damit etwa auf dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Die grundsätzlich gute fundamentale Ausgangsbasis trifft damit auf einen hohen Bewertungsmaßstab und eine rückläufige Nachfrage im klassischen Geschäft.

Charttechnik

Nach einem gescheiterten Ausbruch fiel die Aktie innerhalb weniger Tage von 300 auf unter 250 Dollar. Knapp unter 250 Dollar bilden frühere Hochs eine wichtige Unterstützung. Eine weitere Unterstützung ergibt sich aus der Trendlinie durch die beiden jüngsten Tiefs.

Für eine nachhaltige Trendwende sollte die Aktie die Gewinne halten und anschließend über das Hoch vom Freitag steigen. Das übergeordnete Chartbild bleibt trotz des jüngsten Rückgangs dynamisch.

Martins Einschätzung

Datadog bleibt wegen des schnellen KI-Wachstums ein interessanter Kandidat im wieder stärkeren Softwaresektor. Die hohe Bewertung und die sinkende Nachfrage im klassischen Geschäft erfordern zugleich Vorsicht. Hält die Aktie ihre Gewinne und überwindet das Freitagshoch, verbessert sich die charttechnische Ausgangslage.