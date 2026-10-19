Dax deutlich im Minus – Enteignungsdebatte belastet Vonovia

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt lassen es nach einer starken Vorwoche am Montag ruhiger angehen: Nach der ersten Handelsstunde notiert der Dax rund ein Prozent im Minus bei 25.358 Punkten.

Der MDax mit den mittelgroßen Börsenkonzernen sank um 0,5 Prozent auf 30.494 Punkte.

In der vergangenen Woche hatte sich der Dax aus seinem seit dem Rekord von 26.618 Punkten Ende August währenden Korrekturtrend befreit und war am Freitag bis an seine 50-Tage-Linie geklettert, schloss aber etwas darunter. Der Trendindikator verläuft aktuell bei etwa 25.704 Punkten.

Für Zurückhaltung sorgt nun zum Wochenstart vor allem der neuerliche Kursrutsch im US-Tech-Sektor, der den Nasdaq 100 am Freitagabend auf das tiefste Niveau seit vier Wochen zurückgeworfen hatte.

In Asien fiel die Reaktion auf die US-Schwäche durchwachsen aus. "Während überraschend robuste Konjunkturdaten aus China für etwas Zuversicht sorgen, bleiben die Anleger gegenüber KI- und Halbleiteraktien skeptisch", erklärte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. So gewann Chinas Wirtschaft im Sommer dank der starken Exportwirtschaft etwas an Tempo, wenngleich die Probleme im eigenen Land groß bleiben, etwa im Immobiliensektor.

Die jüngste Schwäche von Tech-Aktien ist derweil geprägt von Sorgen über die Finanzierungskosten der KI-Konzerne sowie die ölpreisbedingte Inflation. Anlagestratege Mislav Matejka von JPMorgan beruhigte die Anleger inzwischen zumindest im Hinblick auf die zuletzt massiv gestiegenen Anleihezinsen. Er bleibe dabei, dass der Anstieg übertrieben gewesen sei, so der Experte. Sollten sich die Renditen an den Anleihemärkten stabilisieren, würde das den Aktienmärkten helfen.

DHL Group notiert nach Prognoseanhebung im Minus

Die Aktien der DHL Group tun sich am Montag trotz eines optimistischeren Jahresausblicks des Logistikkonzerns schwer mit einem Ausbruch aus der jüngsten Handelsspanne. Nach der ersten Handelsstunde notieren die Anteile mit 57,01 Euro rund 1,8 Prozent im Minus gegenüber ihrem Xetra-Schlusskurs vom Freitag.

Damit bleiben sie im Hauptgeschäft unter dem Tageshoch vom Freitag sowie unter dem vor rund vier Wochen erreichten Hoch seit September 2021 bei 58,90 Euro. Darüber wäre der Weg frei zum Rekordhoch von 61,38 Euro aus dem August 2021.

Der Logistikkonzern hob nach einem Ergebnisanstieg im dritten Quartal seine Prognose für den operativen Gewinn des laufenden Jahres an. Ein Händler wertete den neuen Ausblick positiv, eine komplette Überraschung sei er aber nicht.

Analystin Johanna Jourdain von Oddo BHF hob ihr Kursziel infolge des neuen DHL-Ausblicks auf 60 Euro, sieht aber nicht ausreichend Kurspotenzial für eine Veränderung ihrer "Neutral"-Einstufung. Das dritte Quartal des Konzerns untermauere eine Beschleunigung der Geschäftsdynamik, auch dank Effizienzmaßnahmen. Das sei im Kurs aber bereits eingepreist.

Vonovia: Kursrutsch nach Plänen zur Enteignung

Noch schwächer im Dax waren die Anteilsscheine des Immobilienkonzerns Vonovia, der in Berlin stark vertreten ist, mit einem Minus von zwei Prozent. Am Wochenende hatten Berliner Linke, Grüne und SPD vor möglichen Verhandlungen über eine Regierungskoalition in Berlin ein Sondierungspapier vorgestellt. Das bundesweit umstrittenste Vorhaben dürfte die Vergesellschaftung von etwa 160.000 Wohnungen von fünf Konzernen sein.

Ein solcher Schritt im Gegenzug für Entschädigungen wäre in Deutschland einmalig. Ziel ist, durch mehr Einfluss auf den Wohnungsmarkt den zuletzt stetigen Anstieg der Mieten zu bremsen. Nachdem das Thema Vergesellschaftung nach Querelen zwischen den Parteien etwas in den Hintergrund gerückt war, haben es die Anleger an der Börse nun wieder stärker auf dem Schirm.

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