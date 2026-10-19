Dax Chartanalyse 19.10.2026

Dax gibt nach - Diese Haltelinie verhindert tiefere Kurse

onvista · Uhr

Der Dax startet schwach in die neue Woche. Nach dem Kursrutsch im Nasdaq 100 belasten KI-Sorgen und politische Unruhen in Frankreich die Aktienmärkte.

Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
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Dax Unterstützungen:25.300 intraday25.230 Vorwoche
Dax Widerstände:25.450 intraday25.550 Freitagslevel

Dax Rückblick

Der Dax hatte am Freitag seine Aufwärtsbewegung mit einem Tagesgewinn von 0,95 Prozent auf 25.622 Punkte abgeschlossen. Das Tageshoch lag bei 25.693 Punkten. Auf Wochensicht ergab sich damit ein Plus von 2,1 Prozent. Doch zum Abend hin gab es vor allem von der Wall Street her Gegenwind.

Der Nasdaq 100 verlor am Freitag 2,5 Prozent und schloss bei 29.187 Punkten. Auf Wochensicht summierte sich der Rückgang auf 5,5 Prozent. Der S&P 500 beendete den Freitag bei 7.659 Punkten, während der Dow Jones vergleichsweise moderat um 0,3 Prozent auf 52.002 Punkte nachgab.

Dax Chartanalyse

Die neue Handelswoche startet mit diesen US-Vorgaben zunächst negativ. Auf das neue Monatshoch bei rund 25.690 Punkten setzte zum Wochenstart eine kräftige Gegenbewegung ein. Bereits zur Xetra-Eröffnung fällt der Dax unter die Marke von 25.500 Punkten und unterschreitet anschließend auch die wichtige Widerstandszone zwischen 25.450 und 25.475 Punkten.

Gegen 10:10 Uhr notiert der Index bei rund 25.360 Punkten. Damit sind die Kursgewinne vom Freitag zu einem großen Teil wieder abgegeben. Der Bereich um 25.450 Punkte, der zuletzt mehrfach als Widerstand fungierte, wurde nach dem Ausbruch vom Freitag nicht nachhaltig verteidigt. Zusätzliche Unsicherheit entsteht durch die politischen Spannungen und gewaltsamen Proteste in mehreren französischen Städten. Sie verschärfen die Sorgen um die wirtschaftliche und finanzpolitische Stabilität Frankreichs.

Dax Chartanalyse 19.10.2026
Quelle: Tradingview

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr ist damit eine deutliche Verschlechterung des kurzfristigen Chartbildes zu erkennen. Nach dem Bruch der Zone um 25.450 Punkte rückt zunächst die Unterstützung bei 25.300 Punkten in den Fokus. Darunter verläuft die seit dem 15. Oktober bestehende Aufwärtstrendlinie aktuell im Bereich um 25.230 Punkte.

Dax Ausblick

Ein weiterer Rückgang könnte anschließend die mehrfach bestätigte Unterstützungszone zwischen 25.200 und 25.220 Punkten auf die Agenda bringen. Für eine Stabilisierung müsste der Dax dagegen zunächst die Marke von 25.450 Punkten zurückerobern. Darüber wäre ein erneuter Anstieg in Richtung 25.520 Punkte möglich.

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Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DN6KDN) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 19.10.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.803,52 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DN57GH) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 19.10.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.882,80 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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