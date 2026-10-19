Vorbörse 19.10.2026

Dax leicht im Minus erwartet – Vorgaben aus den USA belasten

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Nach der starken Vorwoche dürften es die Anleger im Dax am Montag ruhiger angehen lassen. Für Zurückhaltung sorgt vor allem der neuerliche Kursrutsch im US-Tech-Sektor, der den Nasdaq 100 am Freitagabend auf das tiefste Niveau seit vier Wochen zurückgeworfen hatte.

Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex zum Wochenstart rund eine Stunde vor dem Auftakt des Xetra-Handels 0,2 Prozent tiefer auf 25.576 Punkte.

In der vergangenen Woche hatte sich der Dax aus seinem seit dem Rekord von 26.618 Punkten Ende August währenden Korrekturtrend befreit und war am Freitag bis an seine 50-Tage-Linie geklettert. Die US-Schwäche war derweil geprägt von Sorgen um die Finanzierungskosten der KI-Konzerne sowie ölpreisbedingter Inflation. Der Anlagestratege Mislav Matejka von JPMorgan beruhigte die Anleger inzwischen zumindest im Hinblick auf die zuletzt massiv gestiegenen Anleihezinsen. Der Anstieg sei übertrieben und es dürfte eine Stabilisierung einsetzen.

Tech-Aktien belasten US-Börsen

Am US-Aktienmarkt haben die Technologiewerte nach der Verschnaufpause am Vortag ihren Kursrutsch fortgesetzt. Damit bestimmten am Freitag wieder Ängste über ausufernde Finanzierungskosten für KI-Konzerne das Bild. Hinzukam im Handelsverlauf ein deutlicher Anstieg der Ölpreise, der einmal mehr Inflationssorgen schürte. Denn eine Gruppe von Abgeordneten hatte einen Gesetzentwurf eingebracht, um das Vorhaben von Präsident Donald Trump zu verhindern, mehr russischen Diesel auf die Weltmärkte zu bringen.

Der techwertelastige Nasdaq 100 sackte um 2,5 Prozent auf 29.188 Punkte ab und fiel auf das Niveau von Mitte September zurück. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um rund ein Prozent auf 7.659 Punkte nach unten. Der Dow Jones Industrial war im Handelsverlauf ins Minus gedreht und gab am Ende um 0,3 Prozent auf 52.002 Punkte nach. In dem Leitindex sind die großen Tech-Aktien bei weitem nicht so schwer gewichtet wie im Nasdaq 100, sodass er sich noch vergleichsweise gut schlug. Auf Wochensicht ergibt sich für den Dow ein Plus von 0,7 Prozent.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones52.002- 0,34 Prozent
S&P 5007.659- 1,09 Prozent
Nasdaq 10029.188- 2,50 Prozent

Uneinheitlicher Wochenstart in Asien

Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Montag eher zurückgehalten. Die großen Indizes fanden keine gemeinsame Richtung, womit die Reaktion auf die US-Schwäche vom Freitag in den technologielastigen Indizes in Japan und Südkorea uneinheitlich ausfiel. Während der Nikkei 225 in Tokio um 0,7 Prozent fiel, stabilisierte sich der zuletzt schwache Kospi in Seoul mit einem Plus von gut einem halben Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen notierte leicht im Minus. In Hongkong wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22564.788- 0,82 Prozent
CSI 3004.173+ 0,07 Prozent
Kospi5.712+ 0,79 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future121,60+ 0,07 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,43+ 0,017 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen5,07- 0,033 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1232- 0,06 Prozent
Dollar in Yen158,09+ 0,06 Prozent
Euro in Yen177,56- 0,01 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent107,92 Dollar- 1,94 Dollar
WTI97,40 Dollar- 1,62 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 61 (58) EUR - 'BUY'

- CITIGROUP STARTET AUMOVIO MIT 'BUY' - ZIEL 56 EUR

- UBS SENKT ZIEL FÜR BILFINGER AUF 70 (72) EUR - 'BUY'

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(mit Material von dpa-AFX)

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